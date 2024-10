20 đơn vị Công an khu vực 3 tham gia Đại hội khỏe "Vì An ninh Tổ quốc"

Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia diễu hành tại lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sáng 13/10, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 3 - năm 2024 tại quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Đại hội là hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Đại hội và Hội thi có sự tham gia của 2.500 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Công an 20 tỉnh, thành, đơn vị khu vực phía Nam.

Lực lượng công an biểu diễn khí công tại lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Các đội tranh tài nhiều nội dung gồm Chiến sỹ công an khỏe, thi bắn súng, bóng đá nam 7 người, duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật và công phá, lý thuyết điều lệnh, đội ngũ, chạy ứng dụng, nghi lễ Công an nhân dân và võ thuật...

Đại hội khỏe và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân nhằm đánh giá kết quả, chất lượng việc triển khai thực hiện công tác rèn luyện thể dục, thể thao, tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của lực lượng Công an.

Đây cũng là dịp để biểu dương lực lượng, tạo khí thế áp đảo đối với các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc,” tạo cho cán bộ chiến sỹ nguồn động lực lớn để nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng đấu tranh chống tội phạm... nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các lực lượng biểu diễn tình huống vượt địa hình, đánh chiếm mục tiêu. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) đề nghị công an các đơn vị, địa phương thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thể dục, thể thao và điều lệnh, quân sự, võ thuật trong công an nhân dân.

Qua đó động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Hướng tới kỷ niệm, Ban Tổ chức yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa...

Tại Lễ khai mạc, người dân và du khách phố núi Đà Lạt được theo dõi những màn trình diễn quân sự, võ thuật đẹp mắt, hấp dẫn như diễu hành kỵ binh, biểu diễn mô tô, khí công, công phá vận động và tình huống nghiệp vụ; thực tập môtô dẫn đoàn nguyên thủ quốc gia từ Sân bay Liên Khương về thành phố Đà Lạt; màn tranh tài ở nội dung duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật và công phá của các đội tuyển tham dự Hội thi.

Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI khu vực 3 - năm 2024 sẽ Tổng kết, bế mạc vào ngày 18/10./.

Phần thi tình huống võ thuật của Công an tỉnh Sóc Trăng sau lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)