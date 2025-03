Thời tiết ngày 3/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ có xu hướng tăng dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/3, nhiệt độ tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng dần, sáng sớm có sương mù, trời lạnh. Khu vực Tây Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt có nơi trên 35 độ C.

Trước thời tiết nắng nóng tại các khu vực nêu trên, chuyên gia y tế khuyến cáo, khi di chuyển dưới hình thái thời tiết này, người dân nên mặc áo chống nắng. Áo khoác chống nắng được thiết kế với chất liệu có thể ngăn ngừa cả tia UV và làm giảm hấp thụ nhiệt, thích hợp để bảo vệ sức khỏe khỏi ánh nắng gay gắt.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/3:

Tây Bắc Bộ

Ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời lạnh. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ

Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời lạnh. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời lạnh. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm trời lạnh; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

