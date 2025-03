Thời tiết đêm 1/3: Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/3 nhiều khu vực có mưa.

Bắc Bộ trời rét với nền nhiệt vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Đối với vùng ven biển phía Đông của Nam Bộ, hiện mực nước triều đang ở mức cao. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 4,11m vào lúc 2 giờ ngày 1/3.

Dự báo, từ chiều tối 1/3 đến ngày 2/3, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu-Cà Mau có mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu là 4,5-4,15m.

Thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 0-4 giờ và 13-19 giờ hàng ngày. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Cảnh báo, trong 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,5-4,15m.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, theo hướng dẫn của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Thời tiết các khu vực đêm 1/3, ngày 2/3

Phía Tây Bắc Bộ

- Đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời rét; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời lạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

