Công an thành phố Hà Nội quán triệt các nhiệm vụ sau khi sắp xếp, tinh gọn

Ngày 2/3, tại Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc; tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, chiến sỹ; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào “nền nếp.”

Đối với các Phòng nghiệp vụ theo hệ lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị cần tập trung hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện theo phân cấp, không để xảy ra bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, bỏ sót, lọt vụ việc, đối tượng; rà soát toàn bộ các chuyên đề, kế hoạch, phân công, phân cấp công tác để tham mưu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đảm bảo phù hợp, liên thông, đồng bộ với mô hình mới từ thành phố đến cấp xã…

Về các nhiệm vụ mới tiếp nhận từ các sở, ngành chuyển giao về Công an thành phố (công tác quản lý cai nghiện ma túy, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, an toàn thông tin mạng), các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành để việc tiếp nhận được thực hiện trơn tru, phục vụ tốt cho người dân; đề xuất trang bị kịp thời các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác, đảm bảo đi vào vận hành nhanh nhất…

Đặc biệt, liên quan đến công tác tố tụng hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận trình báo, tố giác về tội phạm; khẩn trương hướng dẫn điều tra viên, cán bộ điều tra làm thủ tục phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố...

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội giải đáp một số khó khăn, vướng mắc do đại diện Công an các xã, phường, thị trấn đặt ra. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản có tính pháp quy, phù hợp với tổ chức của cơ quan Cảnh sát điều tra liên quan đến tiếp nhận, phân loại và kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự của điều tra viên, cán bộ điều tra ở Công an cấp xã của Công an thành phố; thực hiện nghiêm các quy định về giam giữ, thi hành án...; không để khoảng trống pháp lý khi không triển khai mô hình cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an thành phố đã phổ biến, quán triệt, triển khai một số quy trình, quy chế làm việc trên các lĩnh vực tham mưu, tổng hợp; tổ chức cán bộ; tố tụng hình sự, phòng chống tội phạm; quản lý hành chính về trật tự xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp… Đồng thời, đã trực tiếp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc được đại diện Công an các xã, phường, thị trấn đặt ra.

Tinh thần chỉ đạo chung của toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội là tuyệt đối không để gián đoạn, ngắt quãng công việc; không để sót, lọt các vụ việc, đối tượng; không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp…; thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở.”

Trước đó, từ ngày 1/3, Công an thành phố Hà Nội đã giải thể 30 Công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an); hợp nhất Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thành Phòng Cảnh sát Cơ động. Đồng thời, Công an thành phố bố trí 30 cơ sở đặt tại các quận, huyện, thị xã để thực hiện nhiệm vụ và phân công một đồng chí Phó Trưởng phòng Tham mưu trực tiếp phụ trách cơ sở."Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng,” Công an thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới và tiếp nhận một số nhiệm vụ quan trọng từ các sở, ngành khác chuyển giao về lực lượng Công an.

Đây là bước đi mang tính cách mạng; trong đó, Công an Thủ đô luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu, chủ động các nội dung để triển khai thực hiện," Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh./.

Quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt.