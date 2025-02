Bộ Công an: Bảo đảm nhiệm vụ thông suốt, không gián đoạn sau tổ chức bộ máy

Ngày 28/2, Công an các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nam Định đã công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Đánh dấu sự chuyển mình trong công tác tổ chức của ngành công an

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn," Công an Vĩnh Phúc đã ban hành các kế hoạch và triển khai đồng bộ các nội dung công tác liên quan tới việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đảm bảo theo nguyên tắc, mô hình mới.

Quyết định giải thể Công an cấp huyện là quyết định quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình trong công tác tổ chức của ngành Công an.

Công an tỉnh sẽ kết thúc hoạt động của 9 Công an cấp huyện và 82 đội thuộc Công an cấp huyện. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiến hành bố trí sắp xếp lại với 1.069 cán bộ, chiến sỹ theo hướng điều động, tăng cường cán bộ phù hợp tại Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã.

Việc thay đổi mô hình tổ chức bộ máy nhằm thay đổi cơ chế vận hành, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác... theo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp nhân sự và tinh gọn bộ máy, Công an tỉnh có 14 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy (7 trưởng phòng, 6 phó trưởng phòng, 1 phó trưởng Công an huyện) tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi.

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định và tặng hoa các đồng chí Trưởng, Phó phòng... được điều động, phân công nhiệm vụ mới. (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)

Các đồng chí xin nghỉ hưu trước hạn tuổi công tác tại các đơn vị của Công an tỉnh, có thời gian công tác, cống hiến trong lực lượng từ 35-42 năm.

Trong thời gian công tác, các đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, có tinh thần đoàn kết, vượt qua nhiều thử thách, tâm huyết với nghề, lập được nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi là hành động có sự lan tỏa, tạo động lực quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới, từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực quản lý...

Đến nay, các công tác bảo đảm triển khai mô hình tổ chức mới của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Đại tá Thân Văn Hải yêu cầu, các đồng chí được điều động trong dịp này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường bắt tay ngay vào công việc theo bộ máy tổ chức mới ngay từ ngày 1/3/2025; tập trung bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh...

Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quyết định cho các đồng chí xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi và các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới..

Giúp lực lượng Công an hoạt động hiệu quả hơn

Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ...

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương về “tiếp tục tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, với tinh thần khẩn trương “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Công an Thanh Hóa đã gấp rút triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức mô hình Công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ từ một số sở, ngành cho lực lượng Công an.

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể 26 đơn vị Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa từ ngày 01/3/2025; công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 8 đồng chí Trưởng phòng, Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện; Quyết định điều động và bố trí 10 đồng chí Phó Trưởng Công an cấp huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã; Quyết định điều động, luân chuyển công tác đối với hơn 2.300 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ đến nhận công tác tại các đơn vị mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh việc không còn Công an cấp huyện không có nghĩa là bỏ hoàn toàn, mà là một sự thay đổi cần thiết để phù hợp với bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, giúp lực lượng Công an hoạt động hiệu quả hơn, bám sát cơ sở hơn, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu ngay sau Lễ công bố của Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức công bố các Quyết định điều động đối với cán bộ, chiến sỹ bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện tình hình công tác.

Cấp ủy, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh khẩn trương họp phân công lại nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng đồng chí, lãnh đạo đơn vị theo quy chế làm việc, nhất là đối với khối cơ quan điều tra phải khẩn trương đề nghị bổ nhiệm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra để chỉ đạo án.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh sớm tham mưu Giám đốc Công an ban hành các quy định phân công, phân cấp và hướng dẫn nghiệp vụ, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp, quy trình công tác để Công an cấp xã tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp xã phải tích cực, chủ động trong công việc, khẩn trương nghiên cứu để hiểu sâu sắc các chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã để triển khai thực hiện ngay, đồng thời có giải pháp tổ chức lực lượng phù hợp nhất thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn...

Phối hợp nhịp nhàng bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ mới

Ngày 28/2, tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định đã diễn ra Hội nghị ký bàn giao nhiệm vụ từ Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh va Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông về Công an tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1/3, Công an tỉnh Nam Định tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ các sở nói trên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài biểu dương sự chủ động, khẩn trương, tích cực giữa Công an tỉnh và các sở liên quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Công an tỉnh tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ mới đạt hiệu quả tốt nhất; trao đổi những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để lực lượng Công an nghiên cứu, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện thông suốt, không để ngắt quãng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua, với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng,” làm việc không kể ngày đêm, Công an tỉnh đã vừa tiến hành tinh gọn tổ chức, bộ máy, vừa phối hợp nhịp nhàng với các sở, ngành liên quan trong bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ mới; tuy công việc tăng, chức năng, nhiệm vụ tăng nhưng biên chế không tăng, mô hình không thay đổi.

Do vậy, để bảo đảm vận hành liền mạch, đúng quy định, quy trình nghiệp vụ và hiệu lực, hiệu quả, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm, tiếp nhận, triển khai có hiệu quả ngay từ ngày đầu thực hiện nhiệm vụ mới; phấn đấu nâng cao chất lượng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Tinh gọn bộ máy: 21 lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La nghỉ công tác 21 lãnh đạo cấp phòng, gồm: 7 trưởng phòng; 14 phó trưởng phòng và phó trưởng Công an huyện; 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La quyết định nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.