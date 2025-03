Nghệ An: Mưa đá tại nhiều bản ở xã miền núi Nga My

Vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 2/3, tại miền núi xã Nga My (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã xảy ra dông lốc kèm theo mưa đá.

Hiện tượng thời tiết này diễn ra trong thời gian dài khiến nhiều người dân tại các bản vùng cao bất ngờ và lo lắng cho hoa màu, ruộng vườn.

Bản Canh là 1 trong 4 bản vùng trong của xã Nga My, nằm trong vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, mưa đá diễn ra trong thời gian khoảng gần 20 phút. Lượng hạt mưa đá rơi xuống khá nhiều, phủ trắng nhiều vũng nước trũng, khe nước chảy, ngõ nhà dân. Mưa đá có kích thước khác nhau, nhiều hạt có kích thước như ngón tay cái của người lớn.

Nhiều nhà dân lợp mái tôn bị mưa đá rơi xuống tạo nên những tiếng động lớn khiến người dân phải đóng kín hệ thống cửa để tránh những viên đá văng vào nhà gây ướt sàn nhà và hỏng hóc đồ đạc.

Tương tự, bản Xốp Kho nằm trong vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống của xã Nga My cũng xảy ra mưa đá. Trước lúc có mưa đá, dông lốc đã xảy ra.

Thông tin ban đầu cho biết, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn xã Nga My đã khiến hai nhà dân bị tốc mái. Nhiều hộ ở bản Na Ngân, bản thuộc vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, nằm cách xa trung tâm xã Nga My nhất đã mất điện do đường dây truyền tải điện năng vào bản bị ảnh hưởng.

Theo Trưởng bản Na Ngân Lương Văn Ất, nguyên nhân có thể do cây rừng đổ, hoặc cành cây gãy tại khu vực bản Xốp Kho khiến đường dây truyền tải điện vào bản bị đứt.

Ông Lương Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My, huyện Tương Dương cho biết, chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại ban đầu và nhanh chóng khắc phục hậu quả của trận mưa đá.

Theo người dân ở nhiều bản của xã Nga My, đây là lần đầu tiên trong năm 2025, mưa đá xuất hiện trên địa bàn.

Tại tỉnh Nghệ An, mưa đá thường xảy ra từ tháng Ba đến tháng Năm do giao mùa từ lạnh sang nóng. Các địa bàn miền núi như huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong... có địa hình đồi, núi cao, rừng đan xen là điều kiện lý tưởng cho đối lưu phát triển mạnh, gây ra dông lốc, mưa đá.

Chính quyền địa phương các huyện miền núi khuyến cáo người dân chú ý đề phòng và hạn chế lao động, sản xuất, đi chăn thả trâu bò, gia súc ngoài trời khi có mưa đá, dông lốc, sét và nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn./.

Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa đá do đối lưu trong không khí mạnh Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mưa đá vẫn có khả năng xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ nay cho đến hết tháng 10/2024.