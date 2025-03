50 năm Thống nhất đất nước: Huế tạo thế và lực bước vào kỷ nguyên mới

Tại Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân lần thứ nhất, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được bầu là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân.