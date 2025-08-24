Ai Cập: Bi kịch đuối nước ở bãi biển Alexandria, ít nhất 6 sinh viên thiệt mạng

Một chuyến dã ngoại đáng lẽ mang lại niềm vui và trải nghiệm khó quên đã biến thành thảm kịch đau lòng tại tỉnh duyên hải Alexandria của Ai Cập.

Bộ Y tế và Dân số nước này xác nhận 6 sinh viên đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một vụ đuối nước xảy ra ngày 23/8.



Các nạn nhân đều là thành viên tham gia chuyến đi thực tế do một học viện chuyên ngành dịch vụ hàng không tổ chức tại bãi biển Abu Talat, thuộc quận Agami, phía Tây Bắc tỉnh Alexandria.



Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cấp cứu đã lập tức có mặt tại hiện trường. Có 3 trường hợp bị thương được sơ cứu ngay tại bãi biển, trong khi 21 người khác nhanh chóng được chuyển đến các bệnh viện để điều trị.



Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế và Dân số Ai Cập Khaled Abdel-Ghaffar khẳng định cơ quan chức năng sẽ theo sát tình hình, đảm bảo triển khai kịp thời mọi biện pháp y tế và hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời hỗ trợ những người bị thương và gia đình các nạn nhân.



Qua vụ việc đau lòng này, Bộ Y tế và Dân số Ai Cập kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong các chuyến đi theo nhóm đông người, nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự xảy ra./.

