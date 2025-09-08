Ai Cập, Qatar, Mỹ thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Gaza

Ngày 7/9, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã gặp ông Jibril Rajoub, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương phong trào Fatah của Palestine, thảo luận về các nỗ lực của Ai Cập nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Abdelatty đã điểm lại các nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Ông nhấn mạnh Ai Cập kiên quyết phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, kế hoạch di dời người Palestine khỏi lãnh thổ của họ cũng như những hành động mà Ai Cập coi là sử dụng nạn đói làm vũ khí.

Ngoại trưởng Ai Cập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian, dựa trên sáng kiến của đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff.

Liên quan đến Bờ Tây, ông Abdelatty bày tỏ quan ngại về kế hoạch xây dựng khu định cư của Israel tại khu vực E1 thuộc Bờ Tây bị chiếm đóng, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Hai bên cũng trao đổi về biện pháp thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực quốc tế đối với công nhận Nhà nước Palestine, cũng như huy động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với những kết quả có thể đạt được tại hội nghị quốc tế về triển khai giải pháp hai nhà nước, dự kiến diễn ra bên lề kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 này tại New York (Mỹ).

Ngoại trưởng Abdelatty tái khẳng định lập trường ủng hộ của Ai Cập đối với quyền tự quyết của nhân dân Palestine thông qua việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza vẫn chưa đạt được đột phá do bất đồng về các vấn đề chính.

Trong tuyên bố mới nhất, phong trào Hamas cho biết sẵn sàng thảo luận việc trao trả toàn bộ con tin để đổi lấy việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, Israel rút quân hoàn toàn và thành lập một ủy ban độc lập của Palestine quản lý vùng lãnh thổ này.

Hamas đã đưa ra tuyên bố như vậy ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về "cảnh báo cuối cùng" với Hamas liên quan thỏa thuận con tin. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/9, ông Trump nêu rõ: "Israel đã chấp nhận các điều kiện của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận.”

Theo một quan chức Israel giấu tên, Israel đang nghiêm túc xem xét kế hoạch do Mỹ thúc đẩy.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết trong khuôn khổ kế hoạch này, Israel sẽ hủy chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát thành phố Gaza vốn là trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza.

Hamas sẽ trả tự do cho 48 con tin còn lại - gồm khoảng 20 người được cho là còn sống - trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine.

Sau đó, các cuộc đàm phán về chấm dứt xung đột sẽ diễn ra dưới sự trung gian của Mỹ, trong khi lệnh ngừng bắn vẫn duy trì./.

