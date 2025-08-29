Israel dỡ bỏ lệnh ngừng bắn chiến thuật tại thành phố Gaza

Ngày 29/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh ngừng bắn chiến thuật tại thành phố Gaza.

Tuyên bố của IDF nhấn mạnh: “Theo đánh giá tình hình và chỉ thị từ giới chính trị, bắt đầu từ lúc 10h00 (14h00 ngày 29/8 theo giờ Việt Nam), lệnh tạm dừng chiến thuật cục bộ trong hoạt động quân sự sẽ không áp dụng cho khu vực thành phố Gaza, nơi được coi là một khu vực giao tranh nguy hiểm."

IDF cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại Dải Gaza và tiếp tục bảo vệ Israel khỏi “các tổ chức khủng bố."

Từ ngày 27/7, Israel áp dụng lệnh ngừng bắn chiến thuật hàng ngày từ 10h00 đến 20h00 tại Dải Gaza, nhằm tăng quy mô viện trợ nhân đạo vào khu vực này.

Israel khẳng định sẽ không chấm dứt chiến tranh ở Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn Hamas, bất chấp những áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế.

Ngày 27/8, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết mặc dù đang xem xét các phương án ngừng bắn, bao gồm cả thỏa thuận một phần, nhưng Israel sẽ chỉ kết thúc chiến dịch quân sự khi Hamas đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.

Liên quan đến vấn đề con tin, ông Leiter cho biết, Israel lo ngại việc giải cứu một phần con tin có thể dẫn đến việc mất cơ hội giải thoát những người còn lại. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Hamas đề xuất ngừng bắn 60 ngày và cam kết trao trả 10 con tin còn sống cùng thi thể của 18 người đã thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, Israel đang có động thái quyết liệt phản đối báo cáo của Tổ chức Phân loại an ninh lương thực tích hợp của Liên hợp quốc (IPC) về tình trạng nạn đói tại Gaza.

Thứ trưởng Ngoại giao Eden Bar Tal tuyên bố sẽ gửi thư yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rút lại "báo cáo bịa đặt" này, đồng thời cảnh báo sẽ vận động các nước ngừng tài trợ cho IPC nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Trong khi đó, để cải thiện tình hình nhân đạo, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ hoàn thành thêm hai trung tâm phân phối viện trợ mới do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành ở miền Nam Gaza trong những ngày tới./.

