An Giang: Tán thành chủ trương sáp nhập với tỉnh Kiên Giang

Tỉnh An Giang đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng, trong đó có 2 nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh và chủ trương sắp xếp giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

Ngày 28/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 để quyết nghị nhiều chủ trương quan trọng. Các đại biểu tỉnh đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng; trong đó có 2 nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang và chủ trương sắp xếp giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

Theo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Sau sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 101 đơn vị. Theo Nghị quyết chủ trương sắp xếp tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, hai tỉnh sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số thành một đơn vị hành chính, lấy tên là tỉnh An Giang.

Sau hợp nhất, tỉnh An Giang mới có diện tích tự nhiên 9.888,91 km2, quy mô dân số trên 4,95 triệu người. Dự kiến tỉnh An Giang mới sau hợp nhất có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc, gồm: 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh An Giang mới đặt tại thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang hiện nay)./.