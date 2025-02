Apple dỡ bỏ công cụ bảo mật dữ liệu đối với người dùng tại Anh

"Gã khổng lồ" công nghệ Apple ngày 21/2 thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ là dỡ bỏ công cụ bảo mật dữ liệu mạnh nhất của hãng đối với khách hàng tại Anh sau khi chính phủ nước này yêu cầu quyền truy cập "cửa sau" vào dữ liệu lưu trữ đám mây được mã hóa của khách hàng (iCloud).

Từ 3h chiều ngày 21/2 (giờ Anh), người dùng tại Anh không còn quyền truy cập vào công cụ bảo vệ dữ liệu tiên tiến (Advanced Data Protection-ADP), công cụ sử dụng mã hóa đầu cuối cho phép duy nhất chủ tài khoản xem các mục như ảnh hoặc tài liệu mà họ đã lưu trữ trực tuyến trên dịch vụ lưu trữ iCloud.

Người dùng mới sẽ không có quyền truy cập vào công cụ ADP trong khi người dùng hiện tại sẽ phải tắt tính năng bảo mật này. Các dịch vụ nhắn tin như iMessage và FaceTime sẽ vẫn được mã hóa đầu cuối theo mặc định.

Apple cho biết việc dỡ bỏ công cụ này sẽ khiến người dùng dễ bị các đối tượng xấu vi phạm dữ liệu cũng như đối mặt với những nguy cơ khác về quyền riêng tư.

Điều này cũng đồng nghĩa Apple có thể truy cập vào tất cả dữ liệu và có thể chia sẻ những dữ liệu này với cơ quan thực thi pháp luật nếu họ có lệnh.

Đầu tháng này, Bộ Nội vụ Anh đã yêu cầu Apple cấp quyền truy cập dữ liệu được mã hóa của người dùng mà ngay cả Apple cũng không thể truy cập, động thái được cho là có thể làm suy yếu tính bảo mật đối với người dùng iPhone trên toàn thế giới.

Yêu cầu của Chính phủ Anh được đưa ra theo Luật Quyền điều tra (IPA) của nước này, theo đó buộc các công ty phải cung cấp thông tin cho những cơ quan thực thi pháp luật.

Luật này có phạm vi áp dụng ngoài lãnh thổ, đồng nghĩa cơ quan thực thi pháp luật của Anh có thể truy cập dữ liệu được mã hóa của khách hàng Apple ở bất kỳ đâu trên thế giới, kể cả Mỹ.

Apple cho biết các biện pháp bảo vệ do ADP cung cấp sẽ không còn khả dụng đối với khách hàng tại Anh trong bối cảnh vi phạm dữ liệu và những nguy cơ khác đối với quyền riêng tư của khách hàng vẫn tiếp tục gia tăng, nhấn mạnh sự cấp thiết tăng cường bảo mật lưu trữ đám mây bằng mã hóa đầu cuối.

Apple cho biết vẫn cam kết cung cấp cho người dùng mức độ bảo mật cao nhất đối với dữ liệu cá nhân và hy vọng có thể làm được việc này trong tương lai tại Anh. Apple khẳng định hãng chưa bao giờ xây dựng cửa sau hoặc khóa chính cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của hãng và sẽ không bao giờ làm như vậy.

Từ đầu năm 2023, Apple triển khai tính năng ADP cho iCloud như một dịch vụ tùy chọn mà người dùng phải chọn "bật." Ngược lại, dịch vụ iMessage của Apple, giống như các đối thủ WhatsApp và Signal, được mã hóa đầu cuối theo mặc định.

Hàng tỷ người trên thế giới đang sử dụng các ứng dụng mã hóa do các công ty như Apple, Google, Meta và Signal cung cấp để bảo mật dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, các quan chức an ninh và thực thi pháp luật cho rằng điều này đang vô tình bảo vệ tội phạm, khủng bố và những kẻ lạm dụng trẻ em, gây khó khăn cho việc thu thập bằng chứng số cần thiết cho việc truy tố và tình báo an ninh quốc gia./.

