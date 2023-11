Armenia nỗ lực nhằm ký thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan

Thủ tướng Armenia nhấn mạnh trong thời gian tới cần làm rõ những vấn đề then chốt giữa Armenia và Azerbaijan, trong đó có việc thiết lập các đảm bảo an ninh để ngăn chặn mọi nguy cơ leo thang.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu tại một phiên họp Quốc hội ở Yerevan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 16/11 cho biết sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao và chính trị nhằm ký kết một thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan.

Phát biểu tại Quốc hội Armenia, Thủ tướng Pashinyan nhấn mạnh nguyên nhân khiến 2 nước chưa đạt được thỏa thuận hòa bình là do thiếu lòng tin.

Do đó, trong thời gian tới cần làm rõ những vấn đề then chốt, trong đó có việc thiết lập các đảm bảo an ninh để ngăn chặn mọi nguy cơ leo thang.

Theo Thủ tướng Pashinyan, Chính phủ Armenia sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao và chính trị để giải quyết các vấn đề này.

Trước đó 1 ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Armenia Armen Grigoryan cũng cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Azerbaijan tại Mỹ nhằm hoàn tất các công việc liên quan đến thỏa thuận hòa bình, cũng như sẵn sàng ký thỏa thuận này trước cuối năm nay nếu có thể.

Trong những tuần gần đây, Armenia và Azerbaijan đã tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột ở Nagorny-Karabakh, vùng núi nằm sâu trong lãnh thổ Azerbaijan nhưng có đa số dân sinh sống là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Vì thế, tại đây xảy ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng.

Ngày 19/9 vừa qua, Azerbaijan đã triển khai chiến dịch quân sự tại Nagorny-Karabakh.

Một ngày sau đó, với vai trò trung gian của Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại đây, đại diện Azerbaijan và lực lượng vũ trang người gốc Armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt được thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch, theo đó lực lượng người gốc Armenia đã đồng ý giải giáp./.