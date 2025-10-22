Ba Tổ chức phi chính phủ cam kết tài trợ gần 2,5 triệu USD cho Đà Nẵng

Sáng 22/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (đợt 1).

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn năm 2025 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, gồm: Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ), Tổ chức Children of Vietnam (Hoa Kỳ) và Tổ chức Lifestart Foundation (Australia).

Đây là những đối tác đã có quá trình đồng hành, gắn bó lâu dài, mang lại những đóng góp thiết thực cho nhân dân thành phố Đà Nẵng trong những năm qua.

Trong giai đoạn 2025-2030, 3 tổ chức này cam kết tiếp tục tài trợ các chương trình, dự án, phi dự án cho thành phố thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị gần 2,5 triệu USD (tương đương 62,5 tỷ đồng).

Cụ thể, Tổ chức Giving It Back To Kids (Hoa Kỳ) cam kết tài trợ 1,06 triệu USD (tương đương 27,5 tỷ đồng) tập trung vào các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, phát triển con người, lan tỏa giá trị nhân văn thông qua giáo dục, tăng cường kỹ năng sống và các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Tổ chức Children of Vietnam (Hoa Kỳ) sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các chương trình hỗ trợ giáo dục, cơ sở hạ tầng, dinh dưỡng và cứu trợ khẩn cấp với tổng kinh phí tài trợ dự kiến 1 triệu USD (tương đương 26 tỷ đồng).

Ngoài ra, Tổ chức Lifestart Foundation (Australia) tài trợ 343.500 USD (tương đương 9 tỷ đồng) thông qua các chương trình học bổng giáo dục và học bổng y khoa, cùng các phi dự án hỗ trợ nhân đạo như: hệ thống lọc nước sạch, xe đạp, nhu yếu phẩm và chăn màn cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong việc là cầu nối vững chắc, gắn kết hiệu quả, thiết thực, thành công với các cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cá nhân, bạn bè trên thế giới với chính quyền và nhân dân thành phố, ủng hộ địa phương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bà Trần Thị Mẫn khẳng định thành phố Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tiếp tục triển khai hiệu quả những chương trình, dự án, phi dự án tại Đà Nẵng trong thời gian tới; qua đó đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã vận động 30 Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ hơn 110 chương trình, dự án, phi dự án trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường, hỗ trợ an sinh xã hội với kết quả vận động đạt gần 80 tỷ đồng.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay sẽ mở đầu cho một giai đoạn mới 2025-2030, dự kiến sẽ tiến hành thành nhiều đợt ký kết với các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Mục tiêu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố là vận động hàng trăm tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân những khu vực còn khó khăn trên địa bàn và thu hút nhiều lượt chuyên gia nước ngoài, tình nguyện viên quốc tế có trình độ cao, kinh nghiệm, chuyên môn sang hỗ trợ Đà Nẵng trong nhiều lĩnh vực mà thành phố hiện đang quan tâm và tập trung phát triển./.

