Đà Nẵng sẽ có tuyến đường hơn 1.600 tỷ đồng kết nối vành đai phía Tây

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028, được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và phường Liên Chiểu.

Dự án Tuyến đường vành đai phía Tây thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Ngày 6/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 3/10 phê duyệt dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn-Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028, được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và phường Liên Chiểu.

Tuyến đường có điểm đầu giao với tuyến đường Vành đai phía Tây thuộc địa phận xã Bà Nà; điểm cuối giao với tuyến nhánh hoàn trả Nam hầm Hải Vân-Túy Loan, thuộc địa phận phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đường được thiết kế với vận tốc 60 km/giờ; mặt đường cấp cao A1.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính theo đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời hoàn chỉnh tuyến vành đai chất lượng cao ở phía Nam và phía Tây thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại trong nội thị, liên đô thị và kết nối các khu kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Dự án cũng giúp phát huy hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm, kết nối Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp Hòa Ninh… với các trục giao thông chính của thành phố, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa từ Cảng Liên Chiểu đi về phía Nam, phía Tây thành phố và ngược lại.

Bên cạnh đó, dự án sẽ hình thành tuyến tránh Quốc lộ 1 qua khu vực nội thị thành phố, thay thế cho tuyến tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên-Túy Loan) được nâng cấp, mở rộng thành đường cao tốc; qua đó góp phần giảm tải cho các trục giao thông trung tâm, đặc biệt trong giờ cao điểm, và giảm thiểu tai nạn giao thông./.

