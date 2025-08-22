Băng rừng, lội suối, Công an Đà Nẵng phá tụ điểm xóc dĩa ẩn núp trong rừng núi

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng ra thông báo cho biết đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tạm giữ 14 đối tượng, thu giữ hơn 192 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an phát hiện 1 tụ điểm tổ chức đánh bạc hoạt động tinh vi tại khu vực đồi keo lá tràm, thôn An Cường, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, sáng 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Việt An triển khai kế hoạch triệt phá với 50 cán bộ chiến sĩ, chia thành 3 tổ công tác. Xác định sới bạc được tổ chức tinh vi, hoạt động cảnh giới chặt chẽ nên các tổ công tác đã chia làm nhiều hướng khác nhau, băng rừng, lội suối hàng chục km để bí mật tiếp cận, bắt quả tang hoạt động phạm tội.

14 đối tượng liên quan bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Khoảng 16h30 cùng ngày, sau khi 1 tổ công tác khống chế và bắt giữ thành công 3 đối tượng cảnh giới gồm: Phạm Văn Tâm (Sinh năm 1999), Nguyễn Phước Vinh (Sinh năm 1990) và Trần Thanh Nhàn (Sinh năm 2001). Các tổ còn lại đã ngay lập tức triển khai hành động, khống chế và bắt quả tang hàng loạt đối tượng đang "say men cá độ" trong sới bạc.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Đặng Hà Vũ (Sinh năm 1984, trú thôn An Cường), cùng nhóm đồng bọn tổ chức và thường xuyên thay đổi vị trí để tránh bị phát hiện. Hoạt động diễn ra từ 14h đến 21h hằng ngày, thu hút 20 đến 40 con bạc với số tiền đặt cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đặng Hà Vũ sử dụng khu rừng làm địa điểm đánh bạc, điện thoại lôi kéo con bạc đến và thu tiền xâu 200.000 đồng/người/giờ. Đồng thời, bố trí nhiều lớp cảnh giới và chỉ cho người quen hoặc được giới thiệu tham gia. Quá trình đánh bạc còn có ba người đóng vai “hồ lỳ”, thay nhau rung bát để người chơi đặt cược.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Cơ quan điều tra xác minh 14 đối tượng đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng xóc đĩa với tổng số tiền hơn 192 triệu đồng, trong đó hơn 8,6 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 184 triệu đồng là tiền mặt các đối tượng giữ trên người.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự 14 đối tượng, tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan./.