Bảo đảm liên thông, đồng bộ trong hoạt động chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 về việc bảo đảm liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số của cả hệ thống chính trị.

Quyết định nêu rõ, hoạt động liên thông, đồng bộ thông qua các nền tảng chia sẻ dùng chung dữ liệu bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được liên thông, đồng bộ trên các nền tảng chia sẻ dùng chung (Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh).

Hoạt động liên thông, đồng bộ phục vụ chuyển đổi số gắn liền với hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định, các yêu cầu kỹ thuật đối với hạ tầng kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng là hạ tầng kết nối liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (gọi là cơ quan Đảng, Nhà nước).

Hạ tầng kết nối được đầu tư, phát triển theo hướng hiện đại, tiên tiến, thống nhất, tập trung, xuyên suốt, băng thông rộng, tốc độ cao, kết nối an toàn, có dự phòng và khả năng mở rộng đáp ứng các yêu cầu tại Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 9/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ liên thông, đồng bộ giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan Đảng, Nhà nước sử dụng tối thiểu hai kênh truyền cáp quang theo hai hướng vật lý khác nhau với thiết bị kết nối có giao diện bảo đảm băng thông rộng và tốc độ cao.

Tuân thủ các quy định về hạ tầng kết nối tại Điều 27 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 7 của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg và mô hình Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam.

Quyết định nêu rõ: Dữ liệu bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được liên thông, đồng bộ trên các nền tảng chia sẻ dùng chung (Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh).

Các cơ quan Đảng, Nhà nước sử dụng các nền tảng chia sẻ dùng chung (Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh) hoặc nền tảng dùng chung khác của đơn vị để liên thông, đồng bộ dữ liệu trong hoạt động chuyển đổi số nội bộ.

Việc liên thông, đồng bộ dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước phải được định danh và xác thực theo quy định tại Điều 40 của Nghị định 47/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan.

Phương thức liên thông dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam.

Hệ thống thông tin, trung tâm dữ liệu tham gia liên thông, đồng bộ phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt và tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Hoạt động liên thông, đồng bộ liên quan thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước và cơ yếu.

Dữ liệu thuộc bí mật nhà nước khi liên thông, đồng bộ được phân loại, mã hóa bằng giải pháp bảo mật cơ yếu theo đúng cấp độ bí mật và được xử lý trên các hệ thống đáp ứng yêu cầu bảo mật tương ứng, do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan chủ quản dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin chủ trì xây dựng phương án và tổ chức thực hiện liên thông thuộc phạm vi quản lý bảo đảm các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật./.

