Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - 50 năm lan tỏa thông điệp hòa bình

Ngày 4/9, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức họp mặt với chủ đề “Hành trình 50 năm: Vì yêu thương là hòa bình” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (4/9/1975-4/9/2025).

Với 50 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã trở thành điểm đến văn hóa-lịch sử quan trọng của Việt Nam; đồng thời là địa chỉ quen thuộc đối với du khách quốc tế.

Từ chỗ chỉ trưng bày hơn 2.000 hiện vật, đến nay, Bảo tàng đã lưu giữ và giới thiệu hơn 40.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, phản ánh sinh động hậu quả chiến tranh cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Trong suốt chặng đường đã qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã vinh dự đón tiếp hơn 25 triệu lượt du khách. Đơn vị cũng là thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng quốc tế các Bảo tàng (ICOM).

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cho rằng trên hành trình 50 năm, Bảo tàng đã thực hiện một sứ mệnh lịch sử, đó là chuyển hóa di sản ký ức đau thương của chiến tranh thành một không gian đối thoại cho khát vọng hòa bình.

Hành trình đó còn cho mọi người thấy một chân lý: “Hòa bình chưa bao giờ là món quà sẵn có mà là thành quả được đánh đổi bằng ý chí quật cường và biết bao hy sinh.”

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Bảo tàng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược là “Bảo tàng vì hòa bình.”

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đơn vị tập trung vào hai định hướng chiến lược gồm: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đưa câu chuyện hòa giải lên tầm cao mới và chủ động chuyển đổi số để đưa di sản đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Từ những chứng tích của quá khứ, Bảo tàng cam kết tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng, giữ trọn ngọn lửa ký ức và nguyện là sứ giả trên hành trình lan tỏa thông điệp hòa bình.

Dịp này, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp với Viện Đại học Sydney Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa và Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” giới thiệu đến công chúng những câu chuyện ẩm thực gắn liền với đời sống sinh hoạt của quân và dân miền Nam trong những năm tháng kháng chiến.

Tại không gian trưng bày, khách tham quan được khám phá bản đồ ẩm thực các vùng miền; quét mã QR để tìm hiểu công thức các món ăn dân dã như cơm nắm, bánh ít, mắm chưng…

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Jane Gavan, Trường Nghệ thuật, Truyền thông và Ngôn ngữ học Khoa Nhân văn và Xã hội học (Đại học Sydney, Australia), trưng bày thể hiện sự kiên cường, bất khuất, tinh thần sáng tạo và sức mạnh bền bỉ của nhân dân Việt Nam; lưu giữ ký ức văn hóa và khẳng định vai trò lâu dài của bảo tàng trong việc bảo tồn di sản và vun đắp hòa bình.

Bà Trần Thị Diệu Thúy (giữa), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trao cờ truyền thống của UBND Thành phố cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

“Trưng bày này sẽ góp phần củng cố cho sứ mệnh chung của các bảo tàng tại Việt Nam, không chỉ là nơi gìn giữ quá khứ, mà còn là không gian chữa lành, hòa nhập, sáng tạo; là ngọn hải đăng của hòa bình và văn hóa của tương lai,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ Jane Gavan cho biết.

Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (số 28 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” diễn ra đến hết tháng 12/2025./.Thu Hương