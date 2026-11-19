Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn giao thông khiến hai chị em tử vong tại phường Thuận Giao.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/11, Đinh Xuân Sơn điều khiển xe ben lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, hướng từ chợ Búng đi ngã tư Hòa Lân. Khi đến giao lộ với đường 22 Tháng 12, thuộc phường Thuận Giao, Sơn điều khiển xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Đ.T.M.T. (15 tuổi) điều khiển, chở chị gái là Đ.T.M.D. (17 tuổi), đang lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến em D. tử vong tại hiện trường, em T. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, phương tiện, trích xuất dữ liệu camera để phục vụ điều tra.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tài xế Sơn chuyển hướng không bảo đảm an toàn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Công an Thành phố khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, bật tín hiệu và quan sát kỹ các hướng, đặc biệt chú ý điểm mù khi chuyển hướng, bảo đảm an toàn cho các phương tiện cùng tham gia giao thông./.