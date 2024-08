Bầu cử Mỹ 2024: Đảng Dân chủ công bố chủ đề Đại hội Toàn quốc

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (thứ 2, trái) và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz (thứ 2, phải) trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tại Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) diễn ra từ ngày 19-22/8 ở thành phố Chicago, bang Illinois, miền Trung Tây nước Mỹ, ứng cử viên tổng thống của đảng,

Phó Tổng thống Kamala Harris và người đồng hành tranh cử của bà, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, sẽ phác thảo tầm nhìn của họ cho đất nước và cách thức lên kế hoạch đánh bại ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 18/8, Ủy ban Hội nghị Toàn quốc của đảng Dân chủ (DNCC) đã công bố danh sách diễn giả tham gia sự kiện diễn ra trong 4 ngày tại Chicago.

Các diễn giả bước lên sân khấu của hội nghị DNC vào "khung giờ vàng" sẽ bao gồm các cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Lãnh tụ Khối Đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh tụ Khối Thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries và Đệ nhị Phu quân Doug Emhoff.

Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden sẽ phát biểu vào tối 19/8. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Thống đốc Illinois JB Pritzker sẽ lần lượt phát biểu trong ngày 19/8 và 20/8.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ có phần phát biểu chấp nhận đề cử Phó Tổng thống vào tối 21/8, trong khi bà Harris sẽ lên sân khấu vào tối 22/8 để chấp nhận đề cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Mỗi ngày của hội nghị sẽ có một chủ đề riêng, xoáy sâu vào những nội dung mà bà Harris cần thuyết phục các cử tri. Các quan chức đảng Dân chủ cho biết DNC sẽ khai mạc vào ngày 19/8 với chủ đề “Vì người dân", ngày 20/8 sẽ dành riêng cho “Tầm nhìn táo bạo cho tương lai của nước Mỹ” và ngày 21/8 dành riêng cho “Cuộc chiến vì tự do.”

Trong ngày cuối cùng của đại hội, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ bước lên sân khấu phát biểu với chủ đề “Vì tương lai của chúng ta”.

Ban tổ chức sự kiện cho biết trong ngày đầu tiên của hội nghị DNC, người xem sẽ được lắng nghe "những người dân thường" cũng như một số quan chức được bầu, bao gồm cả sự xuất hiện chính thức của Tổng thống Joe Biden nhằm tôn vinh thành tích của ông trong nhiệm kỳ.

Phần lớn chương trình sẽ tập trung vào thành tích của Tổng thống Biden trong thời gian ông ở Nhà Trắng, bao gồm việc thông qua các đạo luật quan trọng có các chính sách mà đảng Dân chủ đã phấn đấu ban hành trong nhiều thế hệ.

Bà Kamala Harris dự kiến sẽ bước lên sân khấu ngay sau khi ông Biden kết thúc bài phát biểu để tôn vinh những đóng góp của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng, đồng thời thể hiện tình đoàn kết, quyết tâm của đảng Dân chủ nhằm đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Đại hội cũng sẽ thông qua cương lĩnh hành động của đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử tổng thống 2024, vốn đã công bố dự thảo từ tháng 7.

Cương lĩnh của đảng Dân chủ nhằm tạo ra sự tương phản giữa các ưu tiên của đảng này với lập trường của cựu tổng thống Donald Trump, trong đó tập trung vào các đề xuất tăng lương tối thiểu liên bang, các khoản tín dụng thuế trẻ em, tín dụng thuế thu nhập tối thiểu, tăng thuế suất doanh nghiệp, cấm các loại “phí rác,” tăng cường các dự án năng lượng sạch và quyền sinh sản.

Chương trình đại hội sẽ được phát sóng trực tiếp từ United Center ở thành phố Chicago từ 18h15 đến 23h00 các tối diễn ra đại hội. Đại hội sẽ phát trực tiếp các sự kiện trên Instagram, YouTube và TikTok như một phần trong nỗ lực mở rộng phạm vi tiếp cận tới các cử tri trẻ tuổi và những người có sức ảnh hưởng trực tuyến.

Theo Nhà Trắng, sau khi phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Chicago, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden sẽ bay đến Thung lũng Santa Ynez ở miền Nam bang California vào cùng ngày để nghỉ dưỡng.

Đầu tháng này, các đại biểu đảng Dân chủ đã bầu chọn bà Harris lãnh trọng trách ứng cử viên tổng thống của đảng trong một cuộc điểm danh ảo. Tại hội nghị DNC, đảng Dân chủ vẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu điểm danh mang tính nghi lễ, mô phỏng hình thức điểm danh truyền thống, nơi các đoàn đại biểu của các bang công bố phiếu bầu của họ.

Theo kế hoạch, hội nghị DNC sẽ chính thức khai mạc vào 17h30 ngày 19/8.

Trước thềm hội nghị, an ninh đã được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự thành công của sự kiện diễn ra 4 năm một lần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, hơn chục cơ quan thực thi pháp luật của bang và liên bang sẽ tham gia hỗ trợ công tác an ninh trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, trong đó Sở Cảnh sát Chicago, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ là những đơn vị chủ lực phối hợp đảm bảo an ninh trong suốt tuần.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker xác nhận rằng khoảng 150 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang sẽ có mặt tại Chicago để sẵn sàng hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh cho DNC.

Nhiều tuyến phố hiện đang bị đóng cửa xung quanh hai địa điểm tổ chức hội nghị DNC là United Center (sân nhà của câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng Chicago Bulls và đội khúc côn cầu Chicago Blackhawks) và McCormick Place (Trung tâm hội nghị lớn nhất khu vực Bắc Mỹ), với các hàng rào an ninh được dựng lên để khoanh vùng các khu vực hạn chế tiếp cận, trong khi các chốt an ninh được bố trí ở các khu vực khác để tiến hành kiểm tra an ninh đối với các phương tiện đi vào.

Ngoài ra, lệnh đóng cửa cũng áp dụng đối với một số tuyến phố đông đúc ở trung tâm thành phố Chicago, trong đó có đường Huron và Đại lộ Chicago, đoạn nằm giữa Đại lộ Michigan và đường Rush.

Trong khi các đảng viên Dân chủ tề tựu tại Chicago để chào mừng chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris trước đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa và tôn vinh Tổng thống Joe Biden-người đã quyết định rời khỏi cuộc đua giúp xoay chuyển tình thế của đảng Dân chủ, thì sự kiện kéo dài 4 ngày này dự kiến cũng thu hút hàng chục nghìn người biểu tình tuần hành trên các tuyến phố nằm ngoài vành đai an ninh, nhiều người trong số họ phản đối sự ủng hộ của chính quyền Biden dành cho Israel trong cuộc tấn công vào Gaza.

Chính quyền thành phố Chicago cho biết nhiều cuộc biểu tình được cấp phép đã được lên lịch trong suốt tuần, với cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra hôm 18/8. Trong ngày đầu tiên của hội nghị (19/8) dự kiến sẽ diễn ra hoạt động biểu tình của ít nhất 4 tổ chức, bao gồm "Mạng lưới cộng đồng Palestine Hoa Kỳ," "Sinh viên vì một xã hội dân chủ tại UIC," "Liên minh Chicago chống lại sự đàn áp chính trị và phân biệt chủng tộc" và "Chiến dịch nhân quyền của người nghèo."

Ngoài khả năng xảy ra bạo lực từ các cuộc biểu tình quy mô lớn, lực lượng thực thi pháp luật cũng cảnh giác trước khả năng xảy ra tấn công trả đũa sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump.

Hơn 50.000 người dự kiến sẽ đổ về trung tâm thành phố Chicago từ ngày 19/8 để tham gia đại hội kéo dài 4 ngày, có sự tham gia đại hội của những nhân vật nổi tiếng từ Tổng thống Biden, các nhạc sĩ, ngôi sao Hollywood.

Mật vụ, FBI và lực lượng cảnh sát địa phương đã dành một năm để lên kế hoạch cho một hàng rào an ninh kiên cố xung quanh khu vực tổ chức đại hội ở trung tâm thành phố Chicago. Ông Lucas Rothaar, phụ trách FBI tại Chicago, đã nói trong một cuộc họp báo rằng không có mối lo ngại cụ thể nào nhưng cảnh báo về "môi trường đe dọa gia tăng."

Cảnh sát trưởng Chicago, ông Larry Snelling cho biết các sỹ quan sẽ tuần tra dọc tuyến đường biểu tình được thành phố chấp thuận trong ngày 19/8 và đảm bảo các nhà hoạt động bám sát tuyến đường đó, nhưng không có kế hoạch ngăn cản cuộc tuần hành không được cấp phép của Liên minh công lý tại Palestine diễn ra 2 ngày sau đó.

Bang Illinois có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ và đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng này trong mọi cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1992. Theo kế hoạch, hội nghị DNC sẽ chính thức khai mạc vào 17h30 ngày 19/8./.

Bà Harris sẵn sàng tâm thế trước thềm đại hội đảng Dân chủ Chicago hiện đang là tâm điểm chú ý khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ dự kiến diễn ra tại thành phố này và sẽ chính thức thông qua đề cử bà Harris là ứng cử viên tổng thống của đảng này.