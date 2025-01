Bến xe tại Hà Nội đông đúc đón người dân về quê nghỉ Tết Nguyên đán

Chiều 24/1 (tức ngày 25 tháng Chạp) - ngày làm việc cuối cùng của năm Giáp Thìn, người dân tại Thủ đô Hà Nội lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về các bến xe, sân bay để trở về quê nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày.

Khách đổ về bến ngày một đông

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 16h30, khu vực đỗ xe khách trong bến xe Giáp Bát có khá đông hành khách chờ để lên xe. Các tuyến thu hút lượng người dân đi chủ yếu là các chặng ngắn như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Đặc biệt, xe khách về các huyện luôn kín chỗ ngồi.

Đeo chiếc balo quần áo và xách túi quà của công ty tặng về quê ăn Tết, chị Trần Thanh Mai (huyện Tiền Hải, Thái Bình) kể đã xin nghỉ làm sớm buổi chiều nay để tranh thủ đón xe về quê ăn Tết.

“Dù đã điện trước nhà xe để có chỗ ngồi tốt, tuy nhiên, vào những ngày lễ, Tết này, nhà xe cũng khó giữ chỗ cho khách được bởi nhu cầu đông. Xe tuyến huyện không nhiều nên đón được xe nào dù chỗ ngồi có chật chút có phải chịu để sớm về đoàn tụ cùng người thân ở quê,” chị Mai chia sẻ.

Rút kinh nghiệm qua nhiều lần đi xe khách, chị Mai vào thẳng quầy mua vé tại Bến xe Giáp Bát nên giá vé không bị “chặt chém”. Ngoài ra, hành khách có thể tìm được chỗ ngồi tốt hơn so với việc bắt xe dọc đường.

Khu vực trước cổng Bến xe Giáp Bát, tài xế xe ôm và xe công nghệ liên tục vào trả khách ngay tại đường Giải Phóng. Lực lượng công an phường và bảo vệ bến xe đã lập tức yêu cầu di chuyển để tránh ùn tắc cho xe ra, vào bến cũng như các phương tiện lưu thông trên đường.

Phía cửa xe khách ra, từng dòng xe khách nối đuôi nhau rời bến. Trên xe đều đông hành khách và ai cũng mong muốn hành trình về quê nhanh nhất, không gặp cảnh ùn tắc trên đường.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc tại bến xe để về quê nghỉ Tết Nguyên đán. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại Bến xe Mỹ Đình, rất đông người dân đã tập trung tại khu vực bán vé của các nhà xe đi các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ninh…

Kéo chiếc valy và túi bánh, hộp kẹo được xếp gọn gàng ngăn nắp để đem về làm quà dịp nghỉ Tết, gia đình anh Nguyễn Văn Đường (huyện Tam Nông, Phú Thọ) lo ngại ùn tắc dọc tuyến đường Phạm Hùng và Vành đai 3 ra khỏi cửa ngõ Thủ đô.

Theo anh Đường, hôm nay là ngày cuối làm việc nên đa phần là người lao động về quê, do đó lượng người đông hơn so với ngày thường rất nhiều bởi ai cũng mong muốn được trở về bên gia đình sớm. Khi xe xuất bến, các ghế đã kín chỗ. Nhà xe còn nhồi thêm ghế phụ dọc lối đi để ‘lèn’ thêm khách dọc đường.

“Gia đình định để sáng mai về quê nhưng tâm lý nóng lòng về đoàn tụ cùng ông bà nên tranh thủ về sớm. Hy vọng đường sá di chuyển thuận lợi, chứ như năm trước ùn tắc từ chiều đến đêm, phương tiện đi lại nhích từng mét, người ngồi trên xe cũng rất mệt mỏi,” anh Đường nói.

Tại Sân bay Nội Bài, theo thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, trong ngày 24/1, sân bay có 627 chuyến bay (325 chuyến bay nội địa và 302 chuyến bay quốc tế) với sản lượng 85.627 hành khách (có 48.272 khách nội địa và 37.400 khách quốc tế).

Không để “hét giá vé”, sẵn sàng giải toả hành khách

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, chiều nay bến xe cũng đón lượng khách cao gấp 2 lần so với ngày thường. Do người lao động hết ngày hôm nay mới được nghỉ, do đó, bến xe sẽ tập trung đông nhất người dân về quê trong ngày mai (ngày 25/1) và số lượng người đi sẽ trải dàn đều trong ngày.

“Lượt khách trong ngày cao điểm dự báo khoảng 12.000 lượt khách, lượt xe dự kiến 800 lượt. Hành khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… Bến xe Giáp Bát cũng đã họp và yêu cầu các đơn vị vận tải của bến thực hiện cam kết trước khi xuất bến, đảm bảo không ‘nhồi nhét’ khách không thu giá vé sai quy định và thực hiện đúng luồng tuyến, lộ trình theo đúng cách chấp thuận,” ông Tùng khẳng định.

Các bến xe sẽ không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tự ý tăng giá vé sai quy định. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại Bến xe Nước Ngầm, nhân viên bến xe kiểm tra vé cho hành khách trước khi lên xe để đảm bảo đúng giá vé theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết hiện ở bến có 74 tuyến vận tải khách trên 29 tỉnh/thành phố, công suất công bố là 1.007 chuyến/ngày, công suất bình quân trong năm 2024 là 495 chuyến/ngày (đạt 49%), công suất bình quân trong ngày lễ là 569 chuyến/ngày (đạt khoảng 55,6%).

“Lượng khách đi các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong đợt này dự báo có khả năng tăng 140-150% so với ngày thường. Các doanh nghiệp vận tải đã có phương án dự phòng khi lượng khách cao đột biến, đảm bảo phục vụ khách đi lại thuận tiện trong dịp Tết. Bến xe cũng chuẩn bị các phương án phối hợp doanh nghiệp vận tải trong những trường hợp phát sinh, đảm bảo kịp thời giải tỏa khách trong ngày,” ông Lập nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bến xe Nước Ngầm sẽ tăng cường công tác kiểm tra, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tự ý tăng giá vé sai quy định; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ra, vào bến chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về vận tải hành khách liên tỉnh./.