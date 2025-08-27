Biểu dương, khen thưởng các đơn vị phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng

Ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong việc điều tra, bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ dùng súng bắn chết người tại xã Hướng Hiệp, bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm liên quan đến tàng trữ vũ khí quân dụng, ma túy và chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vào lúc 23 giờ ngày 25/8, cơ quan nhận được tin báo, anh Hồ Văn Triều (23 tuổi, trú tại thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) bị một nhóm gồm 4 thanh niên dùng súng bắn vào bụng khi đang lưu thông trên Quốc lộ 9.

Nạn nhân được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Krông Klang, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Triều đã tử vong vào sáng 26/8.

Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai lực lượng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét nóng các đối tượng gây án.

Rạng sáng 26/8, lực lượng phá án đã triệu tập và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú (cùng sinh năm 2007, trú tại bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị).

Điều tra ban đầu cho thấy, tối 25/8, cả 4 thanh niên này rủ nhau đi chơi bida tại một quán trên quốc lộ 9. Trước khi đi, đối tượng Đạt đã lấy một khẩu súng bên trong có ba viên đạn mang theo và đưa cho Văn cất giữ.

Khi đi đến Km31 quốc lộ 9, nhóm dừng lại để sử dụng điện thoại. Lúc này, anh Hồ Văn Triều đi qua, dừng lại hỏi chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Anh Triều đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Hồ Ngọc Văn.

Bị đánh, Văn liền rút súng bắn thẳng vào bụng khiến anh Triều gục ngã. Sau khi gây án, các đối tượng thống nhất đem khẩu súng và xe máy đi cất giấu rồi về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng gây án, thu hồi vật chứng, kịp thời ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn miền núi vốn còn nhiều phức tạp.

Trước đó vào sáng 26/7, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội về việc truy bắt Trần Hải Quỳnh (43 tuổi, trú tại phường Trương Mai, Hà Nội) - đối tượng liên quan đến nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng như chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại một địa điểm ở xã Đại Thanh, Hà Nội.

Xác định đây là đối tượng liều lĩnh, có vũ khí trong tay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập tức triển khai lực lượng phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 9 để tổ chức vây bắt.

Đến 13 giờ 50 phút ngày 26/7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phối hợp đã bắt giữ Trần Hải Quỳnh khi đối tượng này đang tìm cách vượt biên sang Lào. Tang vật thu giữ gồm hai khẩu súng quân dụng và nhiều đồ vật liên quan.

Các lực lượng đã kịp thời ngăn chặn một đối tượng đặc biệt nguy hiểm có ý định trốn ra nước ngoài, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, nhạy bén trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định khen thưởng cho các đơn vị trực tiếp tham gia phá án tại Quảng Trị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Lao Bảo, Công an xã Hướng Hiệp, Công an xã Hiếu Giang, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 9.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao thưởng và biểu dương nỗ lực của các tập thể, cá nhân.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn lực lượng đang tập trung cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự cho đại hội Đảng các cấp và nhiều sự kiện lớn của đất nước, việc phá nhanh các vụ án nghiêm trọng có ý nghĩa quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân, răn đe tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp, thi đua lập thêm nhiều chiến công, khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là nhiệm vụ cấp bách, phải tiến hành thường xuyên, liên tục và quyết liệt./.

