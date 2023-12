Bình Dương: Triệt xóa đường dây lừa đảo giải cứu người bị bán sang Campuchia

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ một nhóm gồm 4 người để điều tra và làm rõ vụ án. Trong đó Sơn Phà La, hộ khẩu thường trú tại Sóc Trăng, được xác định là người cầm đầu.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt xóa đường dây lừa đảo hoạt động dưới hình thức "diễn kịch giải cứu người bị bán sang Campuchia để tống tiền."

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ một nhóm gồm 4 người để điều tra và làm rõ vụ án. Trong số này, Sơn Phà La, sinh năm 1993; hộ khẩu thường trú tại Sóc Trăng, được xác định là người cầm đầu.

Theo các thông tin ban đầu, Sơn Phà La đã thừa nhận là chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok mang tên "TQ" và là người đứng đầu nhóm "giải cứu" người từ Campuchia về Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm này và một công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia đã hợp tác, thực hiện "vừa ăn cướp, vừa la làng" để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Sơn Phà La đã tạo ra những clip giả mạo "hiệp sỹ" giải cứu những người Việt bị lừa bán sang Campuchia với mục đích thu hút lòng tin từ phía nạn nhân và người nhà, đưa họ trở thành mục tiêu của "bẫy."

Sau khi nhận được lời "giải cứu," Sơn Phà La đưa nạn nhân từ Campuchia về Việt Nam và đòi hỏi người thân của nạn nhân chuyển tiền. Nếu không đủ số tiền, họ bị đe dọa sẽ bán lại cho bên Campuchia hoặc Thái Lan để mổ lấy nội tạng.

Sự lo sợ khiến người thân của nạn nhân không dám báo cáo cho cơ quan Công an. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã có thông tin về hai em T.T.C.L, sinh năm 2002; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang và em T.A.M, sinh năm 2002; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đang liên lạc với nhóm lừa đảo này để được đưa về Việt Nam.

Sau khi thuyết phục, gia đình hai em đã hợp tác với cơ quan Công an trong quá trình bắt giữ nhóm tội phạm này. Vào ngày 22/12, nhóm đã hẹn gặp gia đình nạn nhân tại một quán càphê ở phường Hưng Định, thành phố Thuận An, để trao đổi tiền. Lúc nhóm này nhận được số tiền 400 triệu đồng, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng./.

