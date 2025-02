Bộ Công an phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh

Ngày 8/2, tại tỉnh Nam Định, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây năm 2025 - Vì một Việt Nam xanh."

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết thực hiện các chương trình của Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phong trào "Tết trồng cây" trong toàn lực lượng. Đến nay đã trồng được hơn 9 triệu cây xanh; riêng năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã trồng được hơn 3 triệu cây xanh, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Để phong trào "Tết trồng cây" được nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng; nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng; xây dựng môi trường, cảnh quan làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn; phòng chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường. Phấn đấu hết năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Phát biểu hưởng ứng, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết giai đoạn 2021-2024, lực lượng Công an tỉnh đã cùng với quân và dân toàn tỉnh trồng được trên 5 triệu cây xanh, hơn 200ha rừng. Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết tâm hưởng ứng "Tết trồng cây" năm 2025 với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, tạo phong trào phát triển sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xanh, bền vững của địa phương.

Tại lễ phát động, Bộ Công an đã trao tặng cây giống, trang phục phòng cháy, chữa cháy và trang thiết bị bảo vệ môi trường cho Công an tỉnh Nam Định, Công an phường Lộc Hạ, Công an xã Mỹ Phúc, Công an xã Mỹ Trung, thành phố Nam Định.

Sau lễ phát động, Công an và Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức diễu hành, cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Nam Định.

Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của toàn lực lượng, Đại tướng yêu cầu Công an tỉnh Nam Định tiếp tục nắm, dự báo sát, đúng tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo nền móng vững chắc góp phần đưa đất nước bước vào "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"./.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ tại Hưng Yên Sáng 5/2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ năm 2025.