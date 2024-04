Bộ Công Thương nhận hồ sơ chấm dứt bán hàng đa cấp của Sen Việt Group

Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Sen Việt Group là do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi tại Quyết định ngày 26/3/2019 của Cục Cạnh tranh, Bảo vệ người tiêu dùng.

Sen Việt Group chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi giấy phép hoạt động. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group (Sen Việt Group).

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Sen Việt Group có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106943702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/8/2015; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 063/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp ngày 11/12/2015, sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 15/4/2016.

Địa chỉ của Công ty trụ sở chính tại số 401/22 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh do Phạm Ngọc Bình làm Giám đốc, số điện thoại 0914859999.

Công ty vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Lý do chấm dứt hoạt động là do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 063/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh cấp ngày 11/12/2015 bị thu hồi tại Quyết định số 36/QĐ-CT ngày 26/3/2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng./.