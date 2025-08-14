Bộ đội Biên phòng quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Từ ngày 13-15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hà Nội.

Chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị để lãnh đạo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng triển khai hiệu quả đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Chủ động tổ chức thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, Đảng bộ lãnh đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống trên biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Kiên định nguyên tắc chiến lược, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đổi mới mạnh mẽ công tác nghiệp vụ, tích cực đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng sớm đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Song hành với đó, trên cơ sở cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục phát huy có hiệu quả, thực chất quy chế phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các Quân khu, Tỉnh ủy, Thành ủy và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn biên giới nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Tiếp tục phát huy thành quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nghĩa cụm dân cư, kết nghĩa đồn, trạm biên phòng ở hai bên biên giới; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới, góp phần duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Khẩn trương phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các Quân khu xây dựng các quy chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác biên phòng theo đúng Nghị quyết 866 của Quân ủy Trung ương và quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ xác định trong Luật Biên phòng Việt Nam. Phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo quy định…

Theo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong bộ đội biên phòng đã luôn giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị; cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV. Công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị có nhiều đổi mới. Công tác tư tưởng được triển khai thực hiện hiệu quả; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí./.

