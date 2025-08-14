Bộ NN-MT dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái

Trong hai ngày (13-14/8), Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 258 đại biểu đại diện hơn 10.000 đảng viên của 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo.

Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành dự kiến đạt trên 3,5%

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, ngành Nông nghiệp và môi trường cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Nhấn mạnh Đại hội là sự kiện sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói riêng, của toàn ngành nói chung, quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và hơn 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng; 100% chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng bộ Bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, nhất là năng lực cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào thực tiễn. Hệ thống tổ chức đảng ngày càng hoàn thiện, chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ cấp ủy và đảng viên ngày càng được nâng lên.

Đến nay, 8/8 chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đều đạt được. Đặc biệt, một số chỉ tiêu đã vượt so với mục tiêu như tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp (trung bình giai đoạn 2020-2025 dự kiến đạt trên 3,5%, vượt so với kế hoạch đề ra là 2,5-3%); tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (đạt trung bình trên 8,4%, vượt kế hoạch đề ra là 5-6%); tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến năm 2025 đạt 80,5-81,5%, vượt mục tiêu đề ra là 80%); tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 92,3%, vượt so với kế hoạch là 92%).

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là điểm sáng trong nhiệm kỳ, đã tạo lập hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Môi trường. Đến nay, tất cả các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường cơ bản được điều chỉnh, quản lý bằng pháp luật, tạo lập được hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ; vừa xử lý “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực kiến tạo phát triển, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Chuyển từ vai trò “trụ đỡ” sang đóng góp quan trọng cho nền kinh tế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của nhiệm kỳ qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thể hiện sự bản lĩnh khi lựa chọn “biến nguy thành cơ,” biến thách thức thành cơ hội, kịp thời chuẩn bị hành trang để đổi mới.

Việc hợp nhất hai Bộ và hai Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường, với hơn 80 tổ chức, trên 10.000 đảng viên, thành một tổ chức mới đã được thực hiện nhanh chóng, quyết tâm, quyết liệt, không chỉ đảm bảo bộ máy được triển khai đồng bộ mà còn tạo ra sự đoàn kết, nhất trí, nền tảng để ngành vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Phó Thủ tướng nêu những con số ấn tượng như toàn Đảng bộ kết nạp được 1.547 đảng viên mới, vượt gần 3 lần chỉ tiêu. Lĩnh vực nông nghiệp đã chuyển từ vai trò “trụ đỡ” sang đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 70 tỷ USD vào cuối năm 2025 là một con số đầy tham vọng và ý nghĩa.

Việc 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là minh chứng cho nỗ lực xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân thông minh và nông nghiệp phát triển theo hướng kinh tế, công nghiệp hóa, dịch vụ hóa, thương mại hóa, đồng thời chuyển đổi sang nông nghiệp xanh hơn, thân thiện môi trường hơn, giảm phát thải carbon.

Nhấn mạnh một số định hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030 tới, Phó Thủ tướng lưu ý, về tư duy thể chế, phải làm sao để phát huy được tư duy chiến lược của sự hợp nhất, để nông nghiệp, nông dân và nông thôn thực sự có sự chuyển mình, để Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi trước, tiên phong, dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp carbon thấp. Khi kinh tế-xã hội-môi trường được xác định là ba trụ cột của phát triển bền vững, vị thế của ngành đã khác.

Phó Thủ tướng nhìn nhận, việc sắp xếp hai bộ có mối quan hệ hữu cơ, không phải là sắp xếp cơ học, phải thiết kế lại một cách khoa học, kể cả về cơ cấu tổ chức bộ máy. Bộ cần đề xuất ban hành một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển bền vững, từ đó thay đổi tư duy về quản lý, điều hành, chiến lược, hướng tới xây dựng luật về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, đất đai phải tiếp cận trên góc độ bền vững.

“Các đồng chí không phải người đi giữ mà các đồng chí phải tận dụng tài nguyên đó, phải hình thành một ngành kinh tế mới trong phục hồi, phát triển, bảo vệ tài nguyên. Kinh tế tài nguyên phải tích hợp để bảo đảm bền vững hơn,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng chỉ rõ hai trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đó là ngành phải thực sự chuyển đổi số trong quản lý ngành, xây dựng dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ để quản trị hiện đại, giúp nông nghiệp thông minh. Đồng thời, phải giúp xã hội phát triển xã hội số, doanh nghiệp phát triển kinh tế số và Chính phủ phát triển Chính phủ số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bộ cần xem xét, sắp xếp lại các tổ chức để đảm bảo tính gắn bó hữu cơ, khoa học hơn, tập hợp được lực lượng các nhà khoa học, các trường đại học để đặt ra những nhiệm vụ mới. Đồng thời, có đề án đánh giá nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề, lĩnh vực mới, tập trung đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đại hội đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025, quyền Bộ trưởng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Ngô Hồng Giang giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng nghe công bố quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Chủ nhiệm; chỉ định đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 18 đồng chí chính thức và 3 đồng chí dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 4%/năm trở lên; thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%; 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; thu nhập dân cư nông thôn cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020.

Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt khoảng 65-70%. Lượng phát thải khí nhà kính giảm ít nhất 15,8%. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98-100%. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội./.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử 34 công chức về địa phương hỗ trợ quản lý đất đai trong 3 tháng 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai được cử về công tác tại 34 tỉnh, thành phố để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.