Các nghị sỹ Đảng Dân chủ Mỹ tìm cách chặn thương vụ vũ khí với UAE

Theo hãng tin Reuters, các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ ngày 15/5 đã tìm cách ngăn chặn các thương vụ bán vũ khí cho Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với cáo buộc quốc gia Trung Đông dính líu tới nội chiến Sudan và lo ngại về các mối liên hệ tiền ảo.

Động thái diễn ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa công bố các thỏa thuận mới trị giá 200 tỷ USD với quốc gia vùng Vịnh này.

Các nghị sỹ Dân chủ Chris Murphy, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Tim Kaine và Bernie Sanders - nghị sỹ độc lập nhưng theo khối Dân chủ, đã đệ trình các nghị quyết phản đối lên Thượng viện nhằm chặn ba thương vụ vũ khí với UAE.

Các thượng nghị sỹ nêu quan ngại về việc Abu Dhabi bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho lực lượng bán quân sự RSF trong cuộc nội chiến Sudan. UAE đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.

Họ cũng đề cập tới thông báo của MGX, một công ty đầu tư do UAE hậu thuẫn, về việc sẽ sử dụng stablecoin - do dự án tiền ảo World Liberty Financial của ông Trump phát hành - cho khoản đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch tiền số Binance.

Nghị sỹ Murphy phát biểu rằng ông muốn buộc Thượng viện tranh luận đầy đủ về động thái mà ông gọi là "tham nhũng cấp độ hạt nhân."

Các đại biểu Hạ viện cho biết chính quyền Trump đã quyết định tiến hành các thương vụ với UAE bất chấp việc ông Meeks yêu cầu tạm dừng do lo ngại về xung đột ở Sudan.

Trước đó, các quan chức Mỹ hôm 12/5 xác nhận Bộ Ngoại giao nước này đã “bật đèn xanh” đối với thương vụ cung cấp cho UAE máy bay và thiết bị quân sự với tổng giá trị lên đến 1,4 tỷ USD.

Động thái này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới UAE trong tuần này./.

Mỹ bán máy bay và thiết bị quân sự trị giá 1,4 tỷ USD cho UAE Vụ Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ đề xuất với UAE bao gồm 6 trực thăng CH-47F Chinook và các trang thiết bị khác trị giá 1,32 tỷ USD.