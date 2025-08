Cần Thơ: Kiểm tra bãi xe bị phản ánh thu tiền cao gấp 8 lần quy định

Liên quan đến vụ bãi giữ xe tại chợ An Hòa (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) thu tiền giữ xe cao gấp 8 lần so với quy định, gây bức xúc cho người dân do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh, ngày 6/8, Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế đã thông tin về kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng đối với bãi giữ xe nói trên.

Tại buổi làm việc, ông Dương Văn Long, Phó trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh về giá giữ xe tại chợ An Hòa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế phối hợp Công an phường tiến hành kiểm tra ngay trong ngày 31/7.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bãi giữ xe ở chợ An Hòa có diện tích hơn 272m2. Thời điểm kiểm tra tại bãi có niêm yết giá giữ xe máy 3.000 đồng, xe đạp 2.000 đồng. Đoàn kiểm tra đề nghị chủ bãi giữ xe cung cấp giấy phép, các giấy tờ có liên quan đến hoạt động của bãi giữ xe, phương án phòng cháy, chữa cháy...

Ngày 4/8, Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế đã có buổi làm việc với đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ - đơn vị quản lý chợ An Hòa để làm rõ các nội dung báo chí phản ánh.

Theo ông Dương Văn Long, tại buổi làm việc, đại diện công ty giải trình, khu đất và bãi xe là do công ty tự đầu tư, do đó họ cho rằng "có quyền tự định giá dịch vụ" mà không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn.

Trước giải thích này, Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Cái Khế đã ra Văn bản số 113/PKTHTĐT ngày 5/8, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ phải cung cấp phương án thu giá dịch vụ trông giữ xe tại chợ An Hòa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn để công ty cung cấp hồ sơ là đến hết ngày 7/8/2025.

“Sau thời gian trên, nếu công ty không cung cấp được các văn bản pháp lý chứng minh việc thu giá của mình là hợp lệ, Ủy ban Nhân dân phường sẽ căn cứ theo quy định pháp luật, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật,” ông Dương Văn Long khẳng định.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, ngày 17/6/2025, nhiều người dân bức xúc khi phải trả tiền giữ xe cao bất thường tại bãi giữ xe chợ An Hòa. Cụ thể, ông Hà Mai Quốc Hưng (phường Tân An) và nhóm bạn gửi 5 xe máy và 1 xe đạp điện để đi đám ở nhà người quen trong chợ An Hòa từ 11 giờ trưa đến 18 giờ chiều đã bị thu đồng giá 43.000 đồng cho mỗi xe. Ông Nguyễn Viết Luận (ngụ phường Cái Răng), một người trong nhóm đi xe đạp điện, cũng phải trả số tiền tương tự.

Theo giải thích của nhân viên bãi xe, mức giá 3.000 đồng/lượt chỉ áp dụng đến 14 giờ. Sau thời điểm này, bãi xe chuyển sang thu 10.000 đồng cho mỗi giờ gửi. Trong khi đó, một người bạn trong nhóm ông Hưng là bà Lê Thị Ngọc Tân, do đến muộn hơn đã gửi xe tại một nhà dân ngay kế bên bãi xe của chợ từ 13 giờ đến 17 giờ, chỉ phải trả 4.000 đồng.

Trong khi đó, theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ (cũ) ban hành năm 2017, hiện nay vẫn đang có hiệu lực, đối với các điểm trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, mức giá tối đa cho xe môtô, xe gắn máy là 5.000 đồng/lượt ban ngày (từ 5 giờ đến 18 giờ) và 6.000 đồng/lượt ban đêm. Đối với xe đạp điện, mức giá trần còn thấp hơn, chỉ 3.000 đồng/lượt ban ngày và 4.000 đồng/lượt ban đêm./.

