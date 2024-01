Cao điểm xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào tháng 3

Nông dân xã Xà Phiên (Long Mỹ, Hậu Giang) làm đất chuẩn bị gieo sạ lúa Đông-Xuân 2023-2024. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo trong ba tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%. Cao điểm xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào tháng Ba.

Cục Thủy lợi dự báo ở vùng các cửa sông Cửu Long, tháng 1/2024, ranh mặn 4 g/l có khả năng xâm nhập từ 45-55km, so với năm 2023 cao hơn từ 5-8km, so với năm 2020 thấp hơn từ 6-13km; so với năm 2016 thấp hơn từ 1-3km.

Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển 40-50km trong các kỳ triều cường.

Ở sông Vàm Cỏ, ranh mặn 4 g/lít lớn nhất tháng 1/2024, trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây ở mức 55-65km, so với năm 2023 cao hơn từ 3-5km, so với năm 2020 thấp hơn từ 22-25km, so với năm 2016 thấp hơn từ 24-28km.

Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi từ 50km trở xuống từ giữa tháng 1/2024.

Trên sông Cái Lớn, hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé vận hành bảo đảm kiểm soát xâm nhập mặn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý vận hành và Tưới tiêu, Cục Thủy lợi nhận định xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có mức độ cao hơn trung bình nhiều năm nhưng thấp hơn mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Ứng phó với tình hình, các địa phương trong khu vực đã gieo cấy sớm, tăng cường trữ nước phân tán để phục vụ cho cây ăn trái, khả năng thiệt hại sẽ không có nếu không xảy ra bất thường.

Những vùng có nguy cơ thiệt hại đã được gieo cấy lúa từ tháng 10, 11/2023. Dự báo xâm nhập mặn cao điểm vào tháng 3/2024, khi đó cơ bản diện tích lúa ở vùng cơ nguy cơ cao cơ bản đã được thu hoạch xong, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

Để chủ động nước cho cây ăn trái, người dân địa phương đã tự xây dựng các ao, hồ… theo quy mô hộ, nhóm hộ gia đình.

Cục Thủy lợi sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn việc trữ nước cho cây ăn trái, để đảm bảo làm sao lượng nước tích trữ đảm bảo tối thiểu cho cây trồng.

Còn ở khu vực Đông Nam Bộ, hiện tại, khu vực đang trong giai đoạn đầu mùa khô, dự báo dung tích trữ trung bình các hồ chứa đến cuối tháng 1 đạt khoảng 80% dung tích thiết kế.

Với lượng nước trữ của các hồ chứa hiện tại và lượng mưa dự báo trong thời gian tới, nguồn nước cơ bản sẽ đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024.

Tuy nhiên, người dân cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho cả vụ Hè Thu 2024, đặc biệt là các công trình thủy lợi nhỏ, vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới, Cục Thủy lợi khuyến cáo./.

Cảnh báo triều cường ven biển Đông Nam Bộ, tăng nguy cơ xâm nhập mặn Theo dự báo, do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng vào sáng sớm và chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn.