Cháu bé 3 tuổi tử vong trong nhà trọ khóa trái cửa bị cháy trong đêm

Ngày 31/3, nguồn tin từ Công an xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, vào khoảng 1 giờ 56 phút, ngay sau khi nhận tin báo cháy phòng cho thuê trọ, tại số 21, ngõ 22, đường Yên Vĩnh, thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, Công an xã đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội triển khai dập tắt đám cháy, phá khóa để cứu người.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhà trọ xây dựng 1 tầng, trong đó có 2 phòng thuê trọ (21A và 21B), tổng diện tích 70m2, chiều cao công trình khoảng 4m2.

Khu vực xảy ra cháy tại gác xép của phòng 21A , có diện tích xây dựng khoảng 35m2, diện tích cháy khoảng 10m2. Xác định thời điểm xảy ra cháy có 2 cháu bé ở trong nhà, cửa khóa ngoài, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiến hành phá khóa cứu người.

Tuy nhiên, đám cháy đã làm cháu Đ.T.Q (sinh năm 2022; hộ khẩu thường trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ở tại phòng trọ số 21A tử vong. Còn tại phòng số 21B có cháu Trần Hà Anh (sinh năm 2011; hộ khẩu thường trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cứu ra ngoài, đưa đi Bệnh viện Đa Khoa Hoài Đức cấp cứu, hiện nay tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Đến khoảng 2 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân dẫn đến cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, Công an xã Kim Chung xác định, tại thời điểm xảy ra cháy tại phòng trọ 21A chỉ có nạn nhân 3 tuổi ngủ trong nhà, cửa bị khóa trái bên trong.

Khi xảy ra cháy, thời gian diễn ra vào lúc nửa đêm nên rất khó phát hiện sớm, kịp thời, khi phát hiện mùi khét thì lửa cháy trong nhà đã lớn, cửa bị khóa trái bên trong không thể tiếp cận chữa cháy, cứu người kịp thời.

Đáng chú ý, ghi nhận tại thời điểm xảy ra sự cố, mẹ nạn nhân không có mặt trong nhà, khóa trái cửa bên trong. Do vậy, đây là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến khi có sự cố cháy, gây thiệt hại về người.

Hiện, Công an xã Kim Chung cùng lực lượng chức năng liên quan đang thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng mời những người biết sự việc, có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan về trụ sở Công an xã làm việc để xác định nguyên nhân xảy ra cháy.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 30/3, Tổng đài 114 tiếp nhận 3 tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chức năng đã điều động 9 lượt phương tiện, 51 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cũng trong ngày 30/3, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ cháy cấp I (phường Quang Trung, quận Hà Đông; thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; xã Hòa Bình, huyện Thường Tín)./.

