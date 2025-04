"Chiến thắng 30/4 của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt với Mozambique"

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique vừa có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mozambique (25/6/1975-25/6/2025).

Phát biểu tại buổi chiêu đãi trong khuôn khổ Giải bóng đá hữu nghị, do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn chia sẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975, khẳng định đây là chiến thắng vĩ đại của lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của cả dân tộc Việt Nam, là ngày non sông thu về một mối, sau bao năm đất nước bị chia cắt.

Đại sứ khẳng định đây là dịp để các đại biểu tham dự sự kiện, cùng nhau ôn lại những chặng đường đã đi qua, cùng nhau chia sẻ niềm vui, sự tự hào và kỳ vọng vào tương lai phía trước.

Sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm lập nước, 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã giành lại độc lập và phát triển kinh tế, từng bước khẳng định vị trí của một nền kinh tế phát triển năng động.

Với tinh thần độc lập và tâm thế tự lực, tự cường, tự tin và tự hào dân tộc, Việt Nam đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình và phát triển thịnh vượng.

Theo Đại sứ Trần Thị Thu Thìn, năm 2025 cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Mozambique khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/6/1975-25/6/2025).

Suốt nửa thế kỷ qua, tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết anh em Việt Nam-Mozambique luôn được xây đắp và không ngừng phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Mozambique luôn là người bạn thân thiết và là đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Hai nước đã có những bước phát triển vững chắc trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, viễn thông, nông nghiệp, y tế và giáo dục…

Các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique, như liên doanh Movitel, các chương trình hợp tác nông nghiệp 3 bên, hoạt động của các chuyên gia y tế tại Mozambique trong nhiều năm qua-là minh chứng sống động cho quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững.

Trao giải Nhất cho đội Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique trong khuôn khổ Giải bóng đá hữu nghị Việt Nam-Mozambique. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ cũng vui mừng thông báo nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam vinh dự đón đoàn của Chính phủ Mozambique, do Quốc Vụ khanh phụ trách đối ngoại và cộng đồng Mozambique ở nước ngoài Maria de Fatima Simao Manso dẫn đầu và đoàn của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, do Tổng Thư ký Chakil Aboobacar dẫn đầu, thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là minh chứng cụ thể cho quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, gắn kết giữa hai nước, tích cực ủng hộ những dấu mốc, sự kiện quan trọng của nhau.

Thay mặt Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Ludmila Maguni gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Ludmila Maguni nhấn mạnh đây không chỉ là sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam mà còn là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique và người dân Mozambique trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique khẳng định mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Chính phủ trong suốt nửa thế kỷ qua, trong đó quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng đóng góp lớn trong việc củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Trong phát biểu của mình, ông José António Alberto Matsinhe, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Mozambique, đánh giá cao việc Đại sứ quán tổ chức Giải bóng đá hữu nghị nhân sự kiện đặc biệt này, đồng thời nhấn mạnh đây là sân chơi để các cơ quan, cộng đồng giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam-Mozambique phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tại buổi chiêu đãi, các đại biểu tham dự đã tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua những thước phim sống động và thưởng thức ẩm thực Việt Nam và Mozambique.

Trao giải Ba cho đội của cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique tham gia Giải bóng đá hữu nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó cùng ngày đã diễn ra trận chung kết, Lễ bế mạc và trao giải của Giải bóng đá hữu nghị.

Với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, các cầu thủ của cả 4 đội bóng tham gia đã cống hiến cho khán giả Việt Nam và bạn bè tại sở tại các trận thi đấu đầy kịch tính, nhiều pha bóng hay và bàn thắng đẹp.

Chung cuộc, đội Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique giành giải Nhất. Đội các nhà ngoại giao tại Mozambique giành giải Nhì. Đồng giải Ba thuộc về đội Bộ Ngoại giao và Hợp tác Mozambique và đội của cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique./.

