Thế giới

Châu Âu

Chính phủ Anh cam kết bắt giữ và trục xuất người di cư

Trên mạng xã hội X, ông Keir Starmer nêu rõ Chính phủ Anh không hoan nghênh người nhập cư trái phép, đồng thời cảnh báo sẽ bắt giữ và trục xuất những người di cư qua Eo biển Manche.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong một cuộc họp báo ở London. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong một cuộc họp báo ở London. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/8, Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết bắt giữ và trục xuất người di cư, trong bối cảnh chính phủ đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng đối với vấn đề này.

Trên mạng xã hội X, ông Starmer nêu rõ Chính phủ Anh không hoan nghênh người nhập cư trái phép, đồng thời cảnh báo sẽ bắt giữ và trục xuất những người di cư qua Eo biển Manche.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một số cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Anh ngày 30/8, trong đó có các thành phố London, Gloucester và thị trấn Skegness, nơi nhiều người xin tị nạn đang ở trong các khách sạn. Nhà chức trách đã bắt giữ ít nhất 5 người ở phía Tây London.

Các cuộc biểu tình với hàng nghìn người tham gia đã diễn ra từ đầu mùa Hè, bắt nguồn từ vụ bắt giữ 1 người di cư trái phép sống trong một khách sạn với cáo buộc phạm nhiều tội danh, trong đó có hành vi xâm phạm tình dục một bé gái 14 tuổi.

Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Anh, số người xin tị nạn sử dụng khách sạn làm nơi ở đã tăng lên hơn 32.000 người trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025.

Chính phủ cam kết đóng cửa các khách sạn dành cho người tị nạn trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến vào năm 2029.

Số liệu chính thức cũng cho thấy tính từ đầu năm đến ngày 31/7/2025, hơn 25.000 người đã vượt eo biển bằng thuyền nhỏ, cao hơn khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Anh #Keir Starmer #trục xuất người di cư Anh
Theo dõi VietnamPlus

Khủng hoảng nhập cư châu Âu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Pháp: Xe ô tô lao vào đám đông gây thương vong

Sau cuộc ẩu đả tại một quán rượu, nghi phạm đã đi lấy xe và cố tình lùi xe với tốc độ cao vào đám đông bên ngoài quán khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương. 

Lô tên lửa Javelins được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU hỗ trợ Ukraine gần 200 tỷ USD trong hơn 3 năm qua

Theo Ủy ban châu Âu, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, EU đã viện trợ 168,9 tỷ euro (tương đương 197 tỷ USD) cho Kiev, trong đó 59,6 tỷ euro được phân bổ cho hỗ trợ quân sự.

Ảnh minh họa.

Mỹ: Sẵn sàng tăng cường kho vũ khí hạt nhân

Ngày 27/8, quân đội Mỹ đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.