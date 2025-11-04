Chính thức công bố danh sách 71 ứng viên Giáo sư đạt tiêu chuẩn năm 2025

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 vừa chính thức công bố danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025.

Cụ thể, ứng viên trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm nay là ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi (sinh năm 1986), hiện là Phó Giám đốc Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai ứng viên trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025 cùng sinh năm 1992 (33 tuổi) là: ông Đỗ Quang Lộc, giảng viên khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Nguyễn Hà Thanh, nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngành có nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 nhất là Kinh tế (134 ứng viên); tiếp đến là Y học (114 ứng viên); Hóa học (58 ứng viên).

Ngành có ít ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư nhất là ngành Luyện kim (3 ứng viên); ngành Cơ học (5 ứng viên).

Trước đó, tại Phiên họp lần thứ 4, Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Năm 2025, có 1.073 ứng viên (100 ứng viên Giáo sư, 973 ứng viên Phó Giáo sư) nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại 117 Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và bỏ phiếu tín nhiệm, có 1.014 ứng viên (93 ứng viên Giáo sư, 921 ứng viên Phó Giáo sư) được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đã họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 và kết quả có 911 ứng viên (73 ứng viên Giáo sư, 938 ứng viên Phó Giáo sư) được đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phối hợp với Thường trực các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trước khi trình Hội đồng Giáo sư nhà nước xét và công nhận.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thảo luận công khai từng hồ sơ ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Kết quả 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, trong đó 71 ứng viên Giáo sư, 829 ứng viên Phó Giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét ban đầu tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở cho đến thời điểm này là 83,88% (trong đó, tỷ lệ đạt của ứng viên Giáo sư là 71,00%, ứng viên Phó Giáo sư là 85,20%).

Về cơ bản, chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều đảm bảo có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Năm 2025, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư.

Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học... là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện công tác công khai kết quả xét theo quy định, thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra trong công tác xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025./.

