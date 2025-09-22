Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên cho Vietjet

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet tại nhà máy của Boeing ở Seattle.

Diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, sự kiện này không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Vietjet và Boeing, mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Mỹ.

Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 25 tỷ USD với Boeing.

Tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách, đồng thời tàu bay Boeing hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến lễ ký kết bàn giao máy bay Boeing 737 MAX đầu tiên giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet Air. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh việc tiếp nhận tàu bay Boeing đầu tiên từ đơn hàng lịch sử là bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác gần một thập kỷ giữa Vietjet và Boeing; đồng thời khẳng định đây là biểu tượng mới của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, của khát vọng chinh phục bầu trời, mang lại lợi ích cho nền kinh tế và người dân hai nước.

Trong khi đó, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope cho biết Boeing tự hào là nhà sản xuất tàu bay cho Vietjet - hãng hàng không năng động hàng đầu và mang tới những đổi mới đột phá trong dịch vụ hàng không.

Đây là dấu mốc mới, mở đầu các đợt giao hàng tiếp theo, khẳng định quan hệ hợp tác bền chặt giữa Vietjet và Boeing, cùng nhau mở rộng cánh bay đến tương lai tốt đẹp, góp phần vào kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ./.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Tập đoàn Boeing Trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes.