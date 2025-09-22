Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Tập đoàn Boeing

Sáng 21/9 theo giờ địa phương (đêm 21/9 giờ Hà Nội), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Boeing Commercial Airplanes.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope chào mừng Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm trụ sở Tập đoàn ở thành phố Seattle, coi đây là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là minh chứng về mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam; bà Stephanie Pope khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các hãng hàng không của Việt Nam để từng bước cụ thể hoá các thoả thuận giữa hai bên, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 tàu bay Boeing mà Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác, và hiện Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 tàu bay, trong đó những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao dịp này. Đây là minh chứng cho thấy thị trường Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng đối với Boeing.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes (BCA). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023); và với nền kinh tế phát triển năng động, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường đầy tiềm năng đối với các dòng máy bay hiện đại của Boeing.

Đánh giá cao thành tựu kinh doanh cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của Boeing với Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết Boeing đã hoàn thành thủ tục bàn giao các tàu bay mới cho các đối tác Việt Nam; đồng thời đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành và chuyển giao đúng tiến độ các đơn đặt hàng đã ký kết, với lộ trình khai thác và phương án tài chính hiệu quả.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Boeing, tập đoàn sản xuất các tàu bay chất lượng hàng đầu thế giới, công nghệ hiện đại đã được các tổng công ty và các tập đoàn tư nhân tại Việt Nam khai thác đem lại hiệu quả cao, nâng cao tính kết nối của nền kinh tế, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội trong nước.

Về những cam kết của Boeing trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Boeing sớm nghiên cứu và triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, cũng như xây dựng Trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc và tàu bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn, qua đó không chỉ phục vụ cho thị trường Việt Nam, mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing, củng cố nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài giữa hai bên.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói chung và Tập đoàn Boeing nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam./.

Chủ tịch nước đến Seattle, bắt đầu các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ Sáng 21/9, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đến Seattle, bang Washingon, tiến hành một số hoạt động song phương.