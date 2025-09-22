Chủ tịch nước Lương Cường tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Sáng 22/9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã tới Hoa Kỳ, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 19h15 ngày 21/9 theo giờ địa phương (sáng 22/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập; đồng thời chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hoá quan hệ./.