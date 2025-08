Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính quyền phải chủ động đến với dân

Sáng 4/8, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũ qua các thời kỳ… cùng 130 đại biểu chính thức đại diện cho 1.242 đảng viên của Đảng bộ.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Xã Thạnh Xuân hiện nay gồm thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân và xã Tân Phú Thạnh (tỉnh Hậu Giang cũ). Xã có vị trí thuận lợi, có tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61C, gắn với các trục giao thông liên xã và tuyến vành đai kết nối khu vực, gần trung tâm thành phố Cần Thơ nên có những ưu thế về đầu tư phát triển, lợi thế về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, gắn sản xuất nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

5 năm qua, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ 3 xã, thị trấn trước đây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; công tác tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, nội chính được triển khai nghiêm túc...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 154,5 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 21 tỷ đồng, vượt 116% so với chỉ tiêu đề ra (6 tháng đầu năm 2025 thu ngân sách trên 43 tỷ đồng). Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với du lịch văn hóa lịch sử; trên 98% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ giảm nghèo còn 0,8% (hiện toàn xã chỉ còn 10 hộ nghèo). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã Thạnh Xuân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng- an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển địa phương; đảm bảo các mục tiêu cùng thành phố Cần Thơ và cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về chỉ tiêu cụ thể, thu nội địa đến năm 2030 ước đạt 28 tỷ đồng. Giá trị sản xuất đến năm 2030 là 29.775 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2025-2030) duy trì mức giảm 1-1,5%/năm.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 79%; giải quyết việc làm hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt trên 80%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 95%.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận, biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội; dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 là đồng chí Phạm Thị Thùy Dung.

Rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng về những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân xã Thạnh Xuân hiện nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ xã Thạnh Xuân tăng cường đoàn kết, thống nhất. Nêu rõ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cuộc cách mạng có thành công hay không là do con người. Do đó, phải chọn cán bộ có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm để gánh vác nhiệm vụ trọng đại hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra… để kịp thời uốn nắn, xử lý những sai phạm, vi phạm từ sớm.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết công việc không gây sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân.

"Chính quyền phải chủ động đến với dân chứ không đợi dân đi đến chính quyền. Vấn đề này phải quán triệt trong cán bộ, công chức của xã," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, xã Thạnh Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh; phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, quản lý, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người dân. Ngoài ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy khóa mới khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết Đại hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đảm bảo "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả thực hiện." Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, quyết làm mới có sản phẩm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, kiểm tra Trung tâm hành chính công xã Thạnh Xuân./.

