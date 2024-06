Có phương án dự phòng, sẵn sàng phục hồi nhanh khi bị mã hóa dữ liệu

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 13/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban quản lý Nhà nước quý 2 năm nay, trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành.

Thông tin về việc hỗ trợ người dân chuyển đổi khi Việt Nam tiến tới tắt sóng mạng 2G từ tháng Chín tới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng lưu ý các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân.

Liên quan đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông bắt đầu công bố chất lượng dịch vụ từ tháng Năm vừa qua.

Tính đến tháng Tư, tốc độ tải dữ liệu đường xuống 4G ở nhiều địa phương đang mức dưới 40 Megabit/s. Một số địa phương có tốc độ tải xuống thấp dưới 40 Megabit/s có thể kể đến như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn và Cao Bằng; cá biệt có một số địa phương thấp dưới 25 Megabit/s là không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số như quy hoạch phát triển ngành được phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Thứ trưởng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo các sở ban ngành, các cơ quan báo chí, địa phương vận động công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp viễn thông triển khai ứng dụng đo iSpeed.

Về tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho các doanh nghiệp trúng thầu đấu giá 2 băng tần 5G, sắp tới là tiến hành đấu giá khối băng tần C3 và băng tần 700MHz. Các Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các điểm phát sóng tại địa phương để sớm đưa 5G đến người dân. Các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo vùng phủ theo cam kết cấp phép.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 2 thông tư về quy hoạch lại các băng tần 900MHz và 1800MHz cho dịch vụ thông tin di động. Theo đó, đến hết ngày 15/9 tới sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thuê bao điện thoại 2G only và đến tháng 9/2026 sẽ ngừng hoàn toàn mạng 2G trừ tại hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhà giàn DK.

Thứ trưởng đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi thuê bao 2G để hạn chế tác động. Cục Viễn thông và các cơ quan truyền thông của Bộ có chuyên đề tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng từ nay đến tháng Chín tới để người dân biết và cùng doanh nghiệp chuẩn bị.

Liên quan đến Internet, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký chương trình phổ cập tên miền và các dịch vụ số với hai chính sách đột phá là miễn phí 2 năm tên miền cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp thành lập dưới 1 năm; miễn phí tên miền trong 2 năm cho người dân trong độ tuổi từ 18-23. Nếu mỗi người dân có 1 tên miền và đi theo đó là các dịch vụ và thiết lập các trang thông tin điện tử cá nhân phục vụ cho các hộ kinh doanh trực tuyến, rất tốt cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế số. Các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai chương trình này, Thứ trưởng nói.

Liên quan đến viễn thông công ích (VTCI), Thứ trưởng đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của các địa phương xác minh, xác nhận thông tin về hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ dịch vụ VTCI sớm theo thời hạn hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, khi Chính phủ ban hành Nghị định về VTCI, có thể triển khai luôn.

Quỹ VTCI và Cục Viễn thông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị định để trình Chính phủ trong tháng Bảy tới. Đối với lĩnh vực viễn thông, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông mới và có hiệu lực từ 1/7 tới.

Các Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ theo hướng dẫn về trình tự thủ tục cho việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, thành phần hồ sơ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan để tiến hành lập quy hoạch sớm, tạo thuận lợi cho việc cấp phép xây dựng công trình viễn thông trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết vừa qua đã có 4 vụ tấn công mạng thành công; đây đều là các cuộc tấn công vào những doanh nghiệp có đầu tư đáng kể cho an toàn, an ninh mạng. Tấn công mạng thành công có nghĩa là hệ thống thông tin sụp đổ và không hoạt động, trong đó khá nhiều hệ thống phải mất hàng chục ngày để khôi phục.

Đây là một cảnh báo lớn cho toàn bộ các hệ thống thông tin của các bộ, ngành và địa phương. Các doanh nghiệp còn có nguồn lực đầu tư cho công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng cũng như nguồn lực nội bộ để bảo vệ. Trong khi đó, các hệ thống thông tin các bộ ngành, địa phương được chi nguồn lực ít hơn mà bị tấn công chắc chắn sụp đổ.

Ngày 11/6 vừa qua, tại cuộc làm việc của Bộ trưởng với Cục An toàn thông tin và một số doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng chủ chốt cung cấp dịch vụ an toàn thông tin, đã có nhiều định hướng, cách tiếp cận mới để nâng cao khả năng chống chịu của các hệ thống.

Bộ sẽ có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hệ thống bị tấn công, bị sụp đổ phải chú trọng phương án hồi phục nhanh, có nghĩa là dữ liệu không bị mất, không bị mã hóa. Theo đó, phải có phương án dự phòng (backup) và sẵn sàng phương án phục hồi nhanh khi xảy ra khả năng bị mã hóa dữ liệu.

Hiện đã có doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp hồi phục nhanh chỉ trong 1 ngày. Các bộ, ngành, địa phương phải hết sức chú ý đến phương án phục hồi để tránh khi bị tấn công sẽ bị dừng hoạt động của bộ, ngành địa phương, Bộ trưởng lưu ý.

Bộ trưởng cho rằng 4 cuộc tấn công là cảnh báo lớn để các bộ ngành, địa phương phải quan tâm. Cục An toàn thông tin cần rà soát lại hệ thống thông tin các bộ ngành, hướng dẫn các địa phương bảo vệ dữ liệu và hồi phục nhanh.

Khẳng định các ý kiến của địa phương, cơ quan liên quan gửi đến là cơ hội để Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện tốt hơn, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt nghiêm túc nguyên tắc khi ban hành các văn bản, chính sách phải kèm theo chương trình hành động./.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Chuyển đổi IPv6 là cần thiết và không thể chậm trễ Chuyển đổi IPv6 là cách thức làm cho Internet lớn hơn, rộng khắp, phổ cập, đồng thời phải gắn với chất lượng và dịch vụ mới để phát triển hạ tầng, các dịch vụ trên Internet thông minh, an toàn.