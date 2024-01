Công an Bình Dương phối hợp với Công an Trung Quốc bắt giữ đối tượng truy nã

Đối tượng Liu Peiguang. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an Trung Quốc bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Liu Peiguang (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế với tội danh mua bán người.

Liu Peiguang đã bị Chi Cục Phát triển kinh tế và Công nghệ, Công an thành phố Liaocheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc lập án điều tra về tội mua bán người.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2019, Liu Peiguang và đồng phạm lợi dụng lòng tin của 13 phụ nữ Việt Nam thông qua việc giới thiệu họ đi làm hoặc kết hôn với những người đàn ông Trung Quốc giàu có và tổ chức cho các nạn nhân nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc.

Sau đó, Liu Peiguang đã bán các nạn nhân với giá từ 100-150.000 nhân dân tệ mỗi người, thu lợi bất chính 1,5 triệu nhân dân tệ.

Bị Công an Trung Quốc phát hiện, Liu Peiguang đã trốn sang Việt Nam và làm việc tại một công ty trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Liaocheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để xử lý theo thẩm quyền./.

