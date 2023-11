Công an Hà Nội cảnh báo web, fanpage mạo danh bán vé siêu nhạc hội Quốc tế

Một trang giả mạo Vinpearl bán vé sự kiện.

Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện nay trên không gian mạng xuất hiện các trang web, fanpage mạo danh Công ty Cổ phần Vinpearl trực thuộc Tập đoàn Vingroup đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình Siêu nhạc hội Quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường biển, Grand World Phú Quốc, vào ngày 16/12 tới.

Các trang web, fanpage mạo danh như là www.facebook.com/vinpearlrnew, www.8thwonders.vn, www.8thwondesr.com#####xstarthtmlcommentzz1xendhtmlcommentzz#####.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vinpearl cũng khẳng định không bán vé thông qua các trang web, fanpage ở trên cho sự kiện chương trình Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường biển, Grand World Phú Quốc vào ngày 16/12/2023 tới đây.

Các bài viết ở các trang web, fanpage nêu trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi khách hàng chuyển tiền mua vé, các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt.

Do đó, Phòng An ninh Mạng và Phòng, Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, đề nghị người dân cảnh giác tìm hiểu kỹ các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival.

Khi có nhu cầu mua vé tham dự chương trình, người dân nên liên hệ các kênh bán vé chính thức của Ban Tổ chức. Trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức trên thì đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong diễn biến liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, ngày 7/11 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều tài khoản giới thiệu là Cục An ninh Mạng và Phòng, Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao hoặc Phòng An ninh Mạng và Phòng, Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao để hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Nhiều nạn nhận đã bị lừa nay lại tiếp tục “sập bẫy” các đối tượng mạo danh là cán bộ An ninh Mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng lừa đảo là đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất cùng với những lời giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa từ các sàn chứng khoán, sàn thương mại điện tử, app lừa đảo với thủ tục nhanh chóng hiệu quả thủ tục đơn giản, cam kết lấy lại được tiền đã bỏ ra sau 24h. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân bước vào "ma trận" các thao tác, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn nêu trên. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Người dân cũng không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa, tránh để bị mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo./.