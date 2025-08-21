Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận, nuôi dưỡng 40 học sinh

Chiều 21/8, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ tiếp nhận 28 con nuôi Công an tỉnh Điện Biên và 12 lưu học sinh của 6 tỉnh Bắc Lào.

Đây là chương trình nhân văn, mang ý nghĩa chiến lược trong vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào, đồng thời góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Trước đó, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên về việc cho phép Công an tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình hỗ trợ đào tạo học sinh 6 tỉnh Bắc Lào và Chương trình Con nuôi Công an Điện Biên.

Sau quá trình, trên cơ sở rà soát, thẩm định, xét chọn thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định lựa chọn và tiếp nhận 40 em học sinh, bao gồm: 12 lưu học sinh Lào và 28 em con nuôi Công an Điện Biên, đa số các em đều là người dân tộc Mông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi bố, mẹ, con, cháu gia đình người có công với cách mạng, quần chúng tốt và những gia đình có nhiều đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở cơ sở. Các em có hộ khẩu tập trung chủ yếu trên địa bàn hai huyện Mường Nhé và Nậm Bồ (tỉnh Điện Biên) cũ.

Ngay sau khi tiếp nhận, các cháu sẽ được Công an tỉnh Điện Biên bố trí nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt tập trung đảm bảo điều kiện sinh hoạt độc lập, tách biệt với nơi làm việc.

Địa điểm học tập, đối với 12 lưu học sinh Lào sẽ được bố trí học dự bị tiếng Việt tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên (sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiếng Việt, bố trí học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hermann Gmeiner thuộc Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ).

Đối với 28 học sinh Con nuôi Công an Điện Biên sẽ được bố trí học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hermann Gmeiner và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Nà Hỳ và xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Các em sẽ bắt đầu học từ bậc Trung học cơ sở (lớp 6) đến khi hoàn thành chương trình Cao đẳng và Đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng khẳng định việc tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục lưu học sinh Lào và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình “Con nuôi Công an Điện Biên” thể hiện trách nhiệm chính trị, tính nhân văn sâu sắc, đồng thời là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là “bồi dưỡng nhân tài, nuôi dưỡng mầm non, đầu tư cho tương lai,” góp phần vun đắp nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo dựng niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân từ sớm, từ xa.

“Con nuôi Công an Điện Biên” là mô hình đầu tiên trong toàn lực lượng Công an Nhân dân được triển khai, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm với cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị Công an tỉnh quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sinh hoạt và học tập. Xây dựng lộ trình phát triển toàn diện cho các cháu, từ học tập, thể chất đến kỹ năng sống. Chủ động đề xuất mô hình phát triển mở rộng, lựa chọn địa bàn, đối tượng phù hợp.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường được phân công tiếp nhận, bố trí các lớp học phù hợp, cử giáo viên tâm huyết, có kinh nghiệm dạy học sinh dân tộc thiểu số, học sinh quốc tế; tăng cường dạy tiếng Việt và bổ trợ kiến thức cho lưu học sinh Lào nhằm giúp các cháu lớn lên thành người tử tế, có ích, là cầu nối tình hữu nghị Việt-Lào, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Nhân dịp này lãnh đạo tỉnh Điện Biên và các tổ chức, cá nhân đã có nhiều phần quà, kinh phí nhằm trao tặng cho các em trước thềm năm học mới./.

