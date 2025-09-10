Đời sống

Cuba lại gặp sự cố mất điện trên toàn quốc

Hệ thống điện SEN của Cuba đã bị ngắt kết nối hoàn toàn, có thể liên quan đến việc ngừng hoạt động bất ngờ của nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, nhà máy điện lớn nhất của nước này.

Đài Trang
Đại lộ số 5 ở thủ đô La Habana chìm trong bóng tối do sự cố mất điện diện rộng vào chiều tối 7/9. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Đại lộ số 5 ở thủ đô La Habana chìm trong bóng tối do sự cố mất điện diện rộng vào chiều tối 7/9. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ngày 10/9, Cuba lại gặp sự cố mất điện trên toàn quốc lần thứ 5 trong vòng chưa đầy một năm qua.

Trước đó vài ngày, 5 tỉnh miền Đông đảo quốc Caribe này cũng vừa bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện diện rộng.

Thông báo của Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết hệ thống điện SEN đã bị ngắt kết nối hoàn toàn, có thể liên quan đến việc ngừng hoạt động bất ngờ của nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, nhà máy điện lớn nhất của nước này.

Sự cố mới này xảy ra chỉ 1 ngày sau khi cơ quan điện lực nước này khôi phục lại việc cung cấp điện cho các tỉnh Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba và Guantanamo, nằm ở rìa phía Đông của đảo quốc Caribe này, sau sự cố trên đường dây truyền tải 220KV nối thị trấn Nuevitas, ở miền Bắc-Trung Cuba, với tỉnh Las Tunas ở miền Đông.

Hiện tại, công suất phát điện của Cuba chỉ đảm bảo khoảng 50% nhu cầu tiêu dùng. Người dân nước này đang sống trong cảnh cắt điện luân phiên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#mất điện #nhà máy nhiệt điện Cuba
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Getty images)

Bí quyết chăm sóc cho làn da dầu khi mùa Thu về

Việc xây dựng một chu trình chăm sóc phù hợp cho làn da dầu vào mùa Thu không chỉ giúp kiểm soát bã nhờn mà còn tăng cường độ ẩm và bảo vệ da trước những tác động của môi trường.