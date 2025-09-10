Ngày 10/9, Cuba lại gặp sự cố mất điện trên toàn quốc lần thứ 5 trong vòng chưa đầy một năm qua.

Trước đó vài ngày, 5 tỉnh miền Đông đảo quốc Caribe này cũng vừa bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện diện rộng.

Thông báo của Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết hệ thống điện SEN đã bị ngắt kết nối hoàn toàn, có thể liên quan đến việc ngừng hoạt động bất ngờ của nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, nhà máy điện lớn nhất của nước này.

Sự cố mới này xảy ra chỉ 1 ngày sau khi cơ quan điện lực nước này khôi phục lại việc cung cấp điện cho các tỉnh Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba và Guantanamo, nằm ở rìa phía Đông của đảo quốc Caribe này, sau sự cố trên đường dây truyền tải 220KV nối thị trấn Nuevitas, ở miền Bắc-Trung Cuba, với tỉnh Las Tunas ở miền Đông.

Hiện tại, công suất phát điện của Cuba chỉ đảm bảo khoảng 50% nhu cầu tiêu dùng. Người dân nước này đang sống trong cảnh cắt điện luân phiên./.

Cuba từng bước tự chủ năng lượng thông qua các công viên quang điện Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy cho biết nước này có kế hoạch xây dựng 92 công viên quang điện, với tổng công suất 2.000 MW từ nay đến năm 2028.