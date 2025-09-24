Đà Nẵng có thể “trảm thầu” để nối thông cầu Quảng Đà

Ngày 27/3/2025, cầu Quảng Đà nối liền xã Hòa Tiến (xã Hòa Khương cũ) và phường Điện Bàn (thị xã Điện Bàn cũ) chính thức thông xe. Tuy nhiên, sau gần nửa năm kể từ khi khánh thành, cây cầu này vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do vướng mắc tại hạ tầng đường dẫn thuộc dự án tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ), khiến hàng nghìn người dân hai bên bờ sông Yên tiếp tục chịu cảnh đi vòng xa, tốn kém thời gian và chi phí.

Nút thắt hạ tầng khiến cầu “đắp chiếu”

Thực tế cho thấy, việc chưa kết nối được đường dẫn phía nam khiến giao thông qua cầu Quảng Đà gần như tê liệt. Người dân sống quanh khu vực này hàng ngày phải đi vòng hơn 10 km mới qua được hai bên đầu cầu.

Chị Đoàn Thị Hoa, một tiểu thương ở phường Điện Bàn Bắc, chia sẻ: “Nhìn cây cầu ngay trước mắt mà không đi được, mỗi ngày chúng tôi phải dậy sớm hơn 30 phút để đi từ phường Điện Bàn Bắc qua xã Hòa Tiến và ngược lại”.

Không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt, tình trạng này còn cản trở hoạt động buôn bán, phát triển kinh tế khu vực. Ông Trần Đình Tứ, người dân xã Hòa Tiến, bày tỏ: “Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, đưa công trình vào sử dụng, nhất là trong bối cảnh hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng đã hợp nhất, không còn ranh giới hành chính cản trở quá trình triển khai”.

Cầu Quảng Đà có tổng vốn đầu tư 274 tỷ đồng, dài 1,4 km, quy mô bốn làn xe, bắc qua sông Yên, kết nối quốc lộ 14B với tuyến vành đai phía Bắc. Dù đường dẫn từ quốc lộ 14B đến cầu đã hoàn thành với mặt đường, đèn chiếu sáng, dải phân cách, biển báo đồng bộ, nhưng điểm nối phía Nam vẫn dở dang.

Đường dẫn phía Nam cầu Quảng Đà thuộc dự án tuyến đường vành đai phía Bắc, tuy nhiên dự án này thi công ì ạch khiến đường dẫn vẫn chưa được khớp nối với cầu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ghi nhận hiện trạng của dự án đường vành đai phía Bắc nối cầu Quảng Đà cho thấy, đơn vị thi công mới chỉ đắp đất nền, một số hạng mục như cống chui dân sinh và cống thoát nước gần như chưa thực hiện và không đạt tiến độ.

Đáng chú ý, tại khu vực chân cầu Quảng Đà kéo dài hơn 1 km đến tuyến ĐH12 (thuộc dự án đường vành đai phía Bắc), đơn vị thi công Công ty 873 mới chỉ đổ cấp phối làm đường tạm.

Theo chính quyền địa phương, sau hơn một năm khởi công, tính đến nay, dự án mới thực hiện đạt tổng khối lượng xây lắp ở mức 20%, trong đó Công ty 873 chỉ đạt 5% và Công ty Đại Thiên Trường đạt khoảng 15% theo kế hoạch.

Trong khi đó, toàn bộ mặt bằng của dự án đã được bàn giao đạt tỉ lệ 55,8%, phần còn lại vướng mắc do chưa xác định xong nguồn gốc đất và chưa hoàn thành xây dựng khu tái định cư. Ngoài ra, dự án còn cần đến khoảng 500 nghìn mét khối đất đắp nhưng các mỏ đất thương mại trong khu vực không đáp ứng đủ nhu cầu.

Lãng phí kéo dài

Trước tình trạng trên, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần kiểm tra thực tế, coi đây là công trình trọng điểm không chỉ ở vai trò kết nối vùng mà còn trong yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương. Tại chuyến làm việc hồi tháng 7/2025, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh các đơn vị phải cam kết đẩy nhanh tiến độ, thực hiện nguyên tắc “có mặt bằng đến đâu thi công đến đó”.

Hàng trăm tỷ đồng xây dựng cầu Quảng Đà hiện đang bị lãng phí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng trực tiếp kiểm tra dự án đường vành đai phía Bắc Quảng Nam, đoạn kết nối cầu Quảng Đà. Ông Hưng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương giải tỏa mặt bằng, hoàn tất tái định cư, đồng thời đôn đốc nhà thầu hoàn thành đoạn tuyến từ km3+357 đến km4+621,40 (nút giao ĐH.12 đến giáp cầu Quảng Đà) trước Tết Nguyên đán 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong trường hợp nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ, thành phố sẽ kiên quyết chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, dự án đường vành đai phía Bắc trước đây giao cho Ban Quản lý dự án thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) làm đại diện chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 4,64 km, trong đó đoạn 1 dài 1,39 km và đoạn 2 dài 3,23 km nối từ đường dẫn ĐT.605 đến cầu Quảng Đà.

Theo Ban Quản lý dự án, hiện tiến độ thực hiện của liên danh nhà thầu thì Công ty Cổ phần Đại Thiên Trường về cơ bản vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, đối với nhà thầu Công ty Cổ phần 873 – đơn vị chịu trách nhiệm thi công đoạn ĐH.12 đến giáp cầu Quảng Đà lại không đảm bảo tiến độ đã cam kết.

Dự án thuộc nhóm B, là công trình giao thông cấp II với tổng mức đầu tư hơn 498 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương cấp 398 tỷ đồng và ngân sách địa phương 100 tỷ đồng. Dự án thi công trên tổng diện tích hơn 18,4 ha, hiện đã bàn giao mặt bằng được 10,3 ha, đạt tỉ lệ 55,8%.

Cầu Quảng Đà là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng, kết nối hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Công trình này còn là biểu tượng hợp nhất của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập.

Thế nhưng, việc hạ tầng cầu Quảng Đà đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, mà còn gây lo ngại lãng phí kéo dài, ảnh hưởng đến niềm tin và kỳ vọng của người dân hai bên bờ sông Yên./.

Hiện trạng thi công của Công ty Cổ phần 873 tại dự án tuyến đường vành đai phía Bắc, ghi nhận ngày 18/9. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)