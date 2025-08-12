Đà Nẵng đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 4.000 USD

Sáng 12/8, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề).

Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn sau sáp nhập; thảo luận, thông qua các nghị quyết, chính sách để bảo đảm bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 16 nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách như: Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X; việc áp dụng các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) sau sáp nhập; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách, dự toán ngân sách nhà nước và địa phương năm 2025... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, mức tăng trưởng GRDP thành phố Đà Nẵng đạt 9,43% trong nửa đầu năm 2025.

Tốc độ tăng GRDP của thành phố xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập. Quy mô GRDP theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2025 đạt 148.800 tỷ đồng, chiếm 2,5% GDP cả nước và xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội từ nay đến cuối năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt trên 4.000 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 50.000 tỷ đồng; giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 10-10,5%; công nghiệp-xây dựng ước tăng 13-13,5%; nông-lâm-thủy sản ước tăng 3-3,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 12%...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, sau hơn một tháng tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền thành phố và 94 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động cơ bản ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao.

Tuy nhiên, trong điều kiện vừa tổ chức, vận hành, vừa hoàn thiện mô hình nên thành phố còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời.

Ngay sau kỳ họp, các địa phương, cấp, ngành cần sớm triển khai các Nghị quyết để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chính quyền thành phố tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt thực hiện có đột phá “bộ tứ trụ cột” đã được Trung ương chỉ rõ; chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển…/.