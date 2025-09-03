Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cuba

Chiều 3/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, đang thăm chính thức Việt Nam.

Cảm ơn Thượng tướng Álvaro López Miera và đoàn đại biểu Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Việt Nam và Cuba là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em có quan hệ đoàn kết, gắn bó trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước.

Trải qua 65 năm, quan hệ hai nước đã được tôi luyện trước mọi thử thách của thời cuộc, trở thành mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung, là hình mẫu hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ xúc động khi được tận tay bàn giao tập 4 và tập 5 bộ phim tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập” tặng Cuba trong chuyến thăm chính thức tháng 6 vừa qua tới Cuba, khẳng định đây không chỉ là một bộ phim tài liệu thông thường, mà được đúc kết từ những trái tim cùng chung nhịp đập, chung khát vọng về độc lập, tự do, hòa bình và phát triển.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận và thảm họa, thiên tai liên tiếp gần đây, Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Cuba tối đa trong khả năng của mình.

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đang diễn ra đã một lần nữa khẳng định tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước và gửi thông điệp mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế: "Việt Nam luôn ở bên cạnh Cuba, như Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam."

Thời gian tới, trên cơ sở các nội dung đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, ký kết, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai toàn diện Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2026-2028; thúc đẩy kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị tương ứng, phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi bên, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc của Quân đội trong tình hình mới.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại tướng Nguyễn Tân Cương và toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Álvaro López Miera chia sẻ, đoàn đại biểu Cuba đến Việt Nam lần này rất ấn tượng và xúc động trước tinh thần dân tộc mạnh mẽ, lòng yêu nước lớn lao của nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba khẳng định, cuộc diễu binh, diễu hành ngày 2/9 vừa qua không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự của Việt Nam mà còn phản ánh lòng tự hào và lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Trao đổi về hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Thượng tướng Álvaro López Miera mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu. Đồng thời, cá nhân Thượng tướng Álvaro López Miera sẽ luôn nỗ lực để góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội hai nước Cuba-Việt Nam./.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định quy mô lớn hơn của cuộc diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh “Diễu binh lần này không chỉ có bộ binh, cơ giới, không quân, mà còn có cả đội hình trên biển” – Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh trong buổi tổng hợp luyện sáng 17/7.