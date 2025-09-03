Khán giả Cuba và Việt Nam xúc động với “Hạt giống hạnh phúc”

Kênh Tin tức Cuba Canal Caribe và kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã trình chiếu bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc," ghi lại câu chuyện cuộc đời của những người Việt Nam và Cuba gắn bó với nghề trồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río của Cuba.

Bộ phim dài 1 giờ của VTV được phát sóng đồng thời ở cả hai quốc gia để kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam, vào hồi 20h10 giờ Việt Nam ngày 2/9 trên VTV1 và lúc 9h10 cùng ngày trên Canal Caribe.

Tập trung tại Văn phòng của Tổng công ty Viglacera tại Khu công nghiệp ViMariel, Đặc khu phát triển Mariel của Cuba, các công nhân, kỹ sư Việt Nam và Cuba của Chương trình Hợp tác Sản xuất Lúa gạo Việt Nam-Cuba tại Pinar del Río đã cùng theo dõi bộ phim với các cung bậc cảm xúc khác nhau. Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc vì thành quả đã đạt được sau những giọt mồ hôi và nước mắt.

"Hạt giống hạnh phúc" tái hiện công việc tại Cuba của một nhóm kỹ sư nông nghiệp Việt Nam, những người đã đóng góp kinh nghiệm của mình tại Los Palacios vào việc trồng các giống lúa mới, bao gồm cả giống lúa lai CT16, góp phần tăng sản lượng lúa gạo của Cuba.

Đi theo dòng chảy của bộ phim, khán giả Việt Nam và Cuba đã chứng kiến hành trình giống lúa CT16 nảy mầm, vươn xanh, trở thành nhịp cầu của hy vọng. Từ những cánh đồng Pinar del Río xa xôi, hình ảnh những bàn tay Việt Nam-Cuba cùng nhau vun xới, đã tái hiện một mối liên kết đặc biệt bằng sự sẻ chia chân thành.

Cuộc sống nơi đây không dễ dàng: mất điện triền miên, nguồn nước khan hiếm, muỗi dày đặc, nắng nóng gay gắt trên hòn đảo tự do này. Bất chấp những khó khăn và thử thách đó, các chuyên gia và nông dân hai nước vẫn kiên trì đồng hành, đổ từng giọt mồ hôi trên cánh đồng để có những vụ thu hoạch với sản lượng cao trên 7 tấn lúa tươi/ha.

Anh Armando Valdés Padrón, người tham gia vào dự án lúa gạo, chia sẻ: “Nhân dân Cuba rất biết ơn nhân dân Việt Nam bởi sự giúp đỡ quý báu này. Những người bạn Việt Nam đã phải xa gia đình, cha mẹ, con cái để có mặt tại đây, cùng chung tay với chúng tôi gieo trồng từng hạt lúa."

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ công ty Viglacera, người đã hỗ trợ đoàn làm phim thực hiện thành công tác phẩm, cho biết bộ phim đã tái hiện được một chặng đường từ những ngày đầu tiên khi các anh em doanh nghiệp và chuyên gia đến khảo sát cánh đồng, tiếp đó là khâu cải tạo đất, gieo giống lúa và truyền kinh nghiệm canh tác cho đến khi những hạt giống nảy mầm, những bông lúa có năng suất ấn tượng...”

Về phần mình, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, người tham gia sản xuất bộ phim "Hạt giống hạnh phúc" bày tỏ: “Chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng rằng đây chính là một trong những điểm nhấn truyền thông quan trọng để hướng đến dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba."

Bộ phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt mỗi người kỹ sư, công nhân và nông dân đã thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba./.

