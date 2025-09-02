Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Tối 2/9, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng các thành viên trong Đoàn đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Ra tiễn Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân cùng Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân cùng Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti (vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội).

Lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Trong thời gian chuyến thăm, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm; hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm tạo dấu mốc quan trọng và động lực mạnh mẽ để tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến đồng chí Raul Castro Ruz và các đồng chí lãnh đạo Cuba, cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các vị Lãnh tụ Fidel Castro, Raúl Castro, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã luôn dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay.

Hai nhà lãnh đạo xúc động chia sẻ về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn và tiếp tục phát triển như ngày hôm nay; nhấn mạnh đây là hình mẫu và tin tưởng vào tương lai tương sáng của quan hệ Việt Nam-Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba; vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là các kết quả tích cực trong củng cố khối đoàn kết toàn dân, khắc phục các thách thức về kinh tế-xã hội và triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam,” quyết tâm cùng nhân dân Cuba anh em không ngừng phát huy giá trị di sản trường tồn và thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, với nền tảng sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam sẽ sớm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030 và 2045 đã đề ra; khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng vững mạnh của quan hệ song phương, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 9/2024, việc trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, được hai bên duy trì hiệu quả, thường xuyên; các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận; đánh giá quan hệ song phương đã có bước chuyển biến theo hướng ngày càng hiệu quả và bền vững hơn, trên tinh thần cùng đồng hành, cùng hợp tác và cùng phát triển.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba và hết sức vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã đạt được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là việc củng cố khối đoàn kết toàn đảng, toàn dân, cải thiện tình hình kinh tế-xã hội trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Chủ tịch nước tin tưởng đất nước Cuba Anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba Xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã được thống nhất giữa hai bên; phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai đảng và giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Hai bên cũng nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác và giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đồng thời tuyên truyền, giáo dục các thế hệ trẻ của cả hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy các đoàn cấp bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao hai nước; thống nhất triển khai thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các hoạt động hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” và những năm tiếp theo; tăng cường sự phối hợp, trao đổi lập trường và phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương hai nước; tăng cường thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba trong việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị Phiên họp lần II Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương và giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp hiệu quả tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các diễn đàn nghị viện đa phương. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ nhằm tiếp nối truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao tượng trưng Quà tặng nhân dân Cuba số tiền quyên góp được cho đến nay của chương trình ủng hộ toàn quốc “65 năm quan hệ giữa Việt Nam-Cuba”; biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước; các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đã đồng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cuba.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba đã tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025), dự Triển lãm ảnh “65 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ và hợp tác Việt Nam-Cuba ở tất cả các cấp và lĩnh vực, nhất là trong triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024; hoan nghênh những kết quả tích cực bước đầu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước, nổi bật là các mô hình thí điểm trồng lúa, dự án Tổ hợp năng lượng mặt trời tại Cuba và thành lập Công ty liên doanh trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học...

Hai bên nhấn mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba là nền tảng và định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao kênh đảng, hội thảo lý luận, trao đổi trực tiếp và trực tuyến giữa các cơ quan tham mưu Trung ương của hai Đảng, Chương trình tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam dành cho cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Cuba, trao đổi giữa hai Đoàn thanh niên và các tổ chức nhân dân cũng như các sáng kiến hợp tác để hai bên trao đổi kinh nghiệm và bài học về hoàn thiện quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở hai nước...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân cùng Đoàn đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba; thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); dự chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"...

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Lis Cuesta Peraza, Phu nhân Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba đã cùng thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long (phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội); tham quan đền Ngọc Sơn.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Tuyên bố chung nhân dịp Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm Việt Nam Nhân dịp Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez thăm Việt Nam, Lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung.