Đắk Lắk: Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích tại khu vực hồ Đá Xanh

Tối 2/9, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ba thanh niên mất tích tại khu vực hồ Đá Xanh (hồ tích nước của thủy điện Sêrêpốk 3).

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người (từ 18-20 tuổi) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau tới khu vực hồ Đá Xanh tổ chức ăn uống, du lịch. Trong quá trình chơi, một thanh niên trong nhóm, không biết bơi, rơi xuống hồ bị đuối nước. Hai người đi cùng đã nhảy xuống để cứu nhưng không được. Hậu quả, cả ba người cùng mất tích.

Ngay khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân Nguyễn Thái A; hai nạn nhân còn mất tích là Bùi Quốc C. và Trần Thanh T. đang được tiếp tục tìm kiếm.

Hồ Đá Xanh là địa điểm được nhiều người tham quan, chụp ảnh do cảnh sắc đẹp, hùng vĩ. Cách đây 3 năm, khu vực này từng xảy ra sự việc đuối nước thương tâm. Dù đã có rào chắn nhưng nhiều người dân vẫn thường tụ tập vui chơi, nhất là thanh thiếu niên./.

