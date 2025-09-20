Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo hệ thống chính trị

Quy định áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quy định số 368-QĐ/TW danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm các nhóm: Nhóm I: Các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Nhóm II: Các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý; Nhóm III: Các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý và Nhóm IV: Khung chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý